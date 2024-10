La nueva producción de Marvel “Avengers: Doomsday” iniciará rodaje en 2025 

La confirmación llegó en la San Diego Comic-Con del pasado mes de julio, pero pocos podían esperar la gran revelación: Doom, villano principal de esta batalla, será interpretado por Robert Downey Jr., quien ya encarnó a Iron Man.



Hubo otra sorpresa igual de importante: los hermanos Russo, responsables de las películas más taquilleras del MCU, regresan para dirigir Doomsday y Secret Wars. ¡Y acaban de confirmar cuándo empieza el rodaje!

Los hermanos Russo anuncian el comienzo del rodaje de Avengers: Doomsday

En 2018 y 2019 los hermanos Russo pusieron colofón a la Saga del Infinito con Infinity War y Endgame, películas que van a servir también como modelo a Doomsday y Secret Wars.

Los estrenos respectivos de ambas películas están ya fijados: Avengers: Doomsday llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, y justo un año después se podrá disfrutar del colofón con Avengers: Secret Wars.

Dos proyectos de semejante envergadura requieren anticipación por su complejidad, y por ello su rodaje va a iniciarse en la primavera de 2025.

Ha sido en la convención New York Comic Con donde el propio Joe Russo confirmó al medio que tienen ya fecha fijada para empezar a filmar; sin embargo no ha querido concretarla para evitar posibles filtraciones.

Y no es para menos, tanto Doomsday como Secret Wars suponen no sólo la culminación del proyecto actual de Marvel, sino también un golpe de timón después de los escándalos que han rodeado al que iba a ser gran villano.

Kang, interpretado por Jonathan Majors, apareció en Quantumanía y las dos temporadas de Loki, sin causar nunca furor entre los fans. Una situación que se complicó a raíz de los problemas legales del actor.

Majors fue despedido y Marvel tuvo que reorganizar su saga del Multiverso, que por fin parece encarrillada y ya tiene definida su fase final, la sexta, la cual dará inicio con el estreno en julio de 25 de The Fantastic Four: First Steps.

¿Y a quién podremos ver en Avengers: Doomsday? Por ahora el único actor confirmado es Benedict Cumberbatch que regresará como Doctor Extraño. Asimismo, Kevin Feige confirmó que los Thunderbolts, también se dejarán ver.

En cuanto a la trama, se puede especular, basándose en el material original: los cómics. Las segundas Guerras Secretas, que fueron publicadas en 2015, tuvieron al Doctor Doom como eje de la trama.

En aquella saga el Multiverso es destruido y distintas versiones de la Tierra se combinan en Mundo de Batalla, con distintos «universos de bolsillo», mientras Doom se convierte en dios y maneja todo a su antojo.

¿Será esta la historia que veamos en los cines, o los Russo nos tienen reservadas más sorpresas? Lo que está claro es que van a ser los acontecimientos cinematográficos más importantes de los próximos años.

