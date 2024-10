Cantautor homenajea a sus héroes musicales

Con el lanzamiento de Ida y Vuelta, Yordano entrega a su público un tributo a los grandes nombres que marcaron su carrera musical, al tiempo que teje nuevas composiciones llenas de historia, recuerdos y sentimientos. Este álbum, el número 19 en su trayectoria, refleja un viaje de ida y vuelta entre el joven Giordano di Marzo que se subía a los escenarios en los años 70 y el Yordano maduro que hoy es reconocido como uno de los cantautores más influyentes de América Latina.

Ida y Vuelta es más que un simple homenaje. Es la reinterpretación de clásicos de artistas como The Rolling Stones, Tom Waits, Paul McCartney y The Beatles, pero con una sensibilidad tropical que transforma cada tema en una experiencia mestiza. Canciones como “Wild Horses” y “Play With Fire” cobran vida con sonidos caribeños que sustituyen los paisajes del Delta del Mississippi por costas tropicales, creando una fusión única entre el blues y el calor latino.

Uno de los aspectos más destacados de Ida y Vuelta es el enfoque de Yordano en capturar la energía de una banda en vivo. Evitando grabar las canciones por partes, optó por un proceso simultáneo, recreando el ambiente de una presentación en directo para capturar la verdadera esencia de cada canción. Este meticuloso trabajo de grabación se llevó a cabo en diversas ciudades, incluyendo Caracas, Nueva York y Miami, con una impresionante alineación de músicos.

Entre las sorpresas del álbum, Yordano revive “Sólo Ilusión”, un tema que había permanecido guardado en un cajón durante décadas, pero que encuentra nueva vida en este álbum, siendo la primera versión grabada desde su aparición en Después de Todo en el 2020. La inclusión de este tema refleja la capacidad del artista para renovar y reinterpretar su propio legado, sin dejar de mirar hacia el futuro.

En el álbum también encontramos dos joyas del pasado de Yordano: “El Rostro de la Calle” y “Rojo Sangre y Negro”, temas de su época con la banda Sietecuero, ahora fusionados en un poderoso medley. Estos temas reflejan la crudeza y belleza de la poesía urbana que ha caracterizado su obra desde el inicio de su carrera.

Entre las nuevas composiciones, destaca “Aquí y Allá”, una canción escrita para su hermano Evio, trágicamente asesinado en Caracas en 2018. Con un sonido que recuerda a los grupos vocales de los años 50 y un toque nostálgico al estilo “This Boy” de The Beatles, la canción rinde un emotivo tributo a la memoria y al duelo. También encontramos temas como “Finales Felices” con Yuri Bastidas y “Alma Vacía”, que exploran la tristeza y la melancolía con el distintivo sello poético de Yordano.

En palabras del propio artista, Ida y Vuelta es una celebración de las raíces, de las influencias que moldearon su sonido y de la libertad creativa que Sony Music Latin le permitió al combinar sus versiones con composiciones originales. El álbum es un testimonio vivo de una carrera llena de matices, donde el pasado y el presente se encuentran en perfecta armonía.

Compartir esta nota