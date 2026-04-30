La Selecta incorpora a Itzel Colocho formado en el Espanyol de Barcelona

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ElSalvador–La selección nacional de El Salvador sumará una nueva opción en defensa con la incorporación de Itzel Colocho, futbolista formado en España que recientemente obtuvo su pasaporte salvadoreño, lo que lo habilita para representar al país en competencias oficiales.

El anuncio fue confirmado por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, quien detalló que el jugador podrá ser considerado tanto para la selección sub-20 como para el combinado mayor.

Colocho se desempeña como defensa central y ha desarrollado su proceso formativo en el fútbol español. Durante su carrera ha pasado por clubes como el Girona y la Academia CF Damm. Actualmente forma parte del Espanyol de Barcelona, donde es capitán del equipo juvenil A.

Además de su participación en categorías formativas, el jugador ha sido convocado recientemente a entrenamientos con el equipo B del Espanyol, lo que marca un avance en su proyección hacia el fútbol profesional.

Desde la FESFUT señalaron que la incorporación de futbolistas con experiencia internacional forma parte de una estrategia para fortalecer el nivel competitivo de las selecciones nacionales.

Con su integración, la federación busca ampliar la base de jugadores elegibles y potenciar el desarrollo del equipo en futuras competiciones, tanto a nivel juvenil como mayor.

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