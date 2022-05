Las autoridades de México identifican a los autores del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

Escucha este artículo Escucha este artículo

Las autoridades de México han identificado a los autores materiales del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, según informó este jueves el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, que sin embargo no ha hecho públicas sus identidades.



Según Mejía, que ha justificado la reserva de las identidades aludiendo a la oportunidad de que tengan el debido proceso y evitar que se den a la fuga, las autoridades no descartan «ninguna» línea de investigación, pero por ahora «no hay indicios» de que el asesinato esté vinculado al oficio de Ramírez.



El subsecretario, que ha destacado la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía del estado de Sinaloa durante la investigación, ha detallado que el periodista fue secuestrado en un vehículo.



Así, precisó que su familia no denunció la desaparición del periodista, que falleció por un traumatismo craneoencefálico, aunque tenía heridas de bala en una de sus piernas. En este contexto, ha confiado en que las autoridades puedan detener pronto a los perpetradores del crimen, según ha recogido el diario ‘La Jornada’.



El cuerpo de Ramírez fue encontrado en Culiacán envuelto en una bolsa de plástico. Tras el hallazgo, el Gobierno mexicano prometió reforzar la seguridad de los periodistas. La tarde del lunes, apenas cuatro días después del asesinato de Ramírez, fueron asesinadas las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García en Veracruz.



Mejía ha precisado que la SSPC ya ha iniciado una investigación en colaboración con el gobierno y la Fiscalía de Veracruz.



En este sentido, remarcó que hay «elementos» para identificar a los autores materiales e intelectuales que impidan la impunidad del crimen. Según la autoridad, hay pruebas que apuntan hacia la posibilidad de que el crimen organizado esté envuelto en el caso. Once periodistas han sido asesinados en México en lo que va de año.

