Presidente Bukele rechaza versiones sobre prohibición de tatuajes en el país

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ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, desmintió afirmaciones difundidas en medios internacionales y espacios de opinión que señalaban una supuesta prohibición de tatuajes en el país y la captura de tatuadores.

La reacción del mandatario surgió tras declaraciones emitidas en un programa chileno, donde se aseguró que los tatuajes estaban prohibidos y que quienes los realizan enfrentaban detenciones. Bukele calificó esas versiones como falsas y aseguró que no corresponden a la realidad salvadoreña.

A través de redes sociales, el presidente sostuvo que los tatuajes son legales y forman parte de la cotidianidad en el país. “Cualquiera que haya visitado nuestro país sabe que los tatuajes no solo están permitidos, sino que son muy comunes. Muchos salvadoreños los tienen, incluso en áreas altamente visibles: mangas completas, rostro, cuello, manos. Simplemente no es cierto que se exija a las personas cubrirlos”, afirmó.

El mandatario también rechazó que existan capturas contra artistas del tatuaje. “Es falso que se haya arrestado a artistas del tatuaje. Hay cientos de estudios de tatuajes, y muchos están ahora funcionando mejor que nunca, ya que pueden permanecer abiertos hasta tarde sin ser extorsionados por las pandillas”, señaló.

Bukele hizo énfasis en que la restricción vigente en el país está dirigida exclusivamente a la simbología vinculada a estructuras criminales. Según explicó, esta prohibición no se limita a tatuajes, sino que abarca cualquier tipo de representación, incluyendo paredes, medios de comunicación y lápidas en cementerios.

En su mensaje, el presidente comparó esta medida con legislaciones internacionales. “En Europa, los símbolos nazis están prohibidos, y nadie se indigna por ello”, indicó, al tiempo que cuestionó las críticas externas hacia El Salvador.

Asimismo, agregó que la restricción de estos símbolos en medios de comunicación fue temporal durante el punto más alto de la estrategia de seguridad. “De hecho, solo los restringimos en los medios durante un año […] y ahora están permitidos de nuevo”, afirmó.

El pronunciamiento surge en medio de cuestionamientos internacionales sobre las políticas de seguridad implementadas en el país, en particular aquellas relacionadas con el combate a las pandillas.

It’s interesting to see how so many media outlets, politicians, and representatives of international NGOs lie so blatantly about El Salvador.



Anyone who has visited our country knows that tattoos are not only allowed, but very common. Many Salvadorans have them, even in highly… pic.twitter.com/rtgFAWtqbG — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 27, 2026

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