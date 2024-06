Latinos en EEUU utilizan más las redes para informarse en temas de salud

Consumidores más precavidos ante el entorno económico pero optimistas, según el Índice del Consumidor del Futuro de EY ● El estudio de EY da una perspectiva de 360 grados sobre el consumidor, que abarca el comportamiento actual, sentimiento e intención. ● El 31% de los encuestados no espera que la economía global mejore en el próximo año, sin embargo, el 50% dice tener confianza en el futuro.

Por Laura Zommer

Tik Tok es la red social que más rápido crece entre los y las latinas que viven en Estados Unidos y la usa el 50% de los adultos de este grupo racial y étnico. Y no sólo eso: los y las latinas que consumen redes sociales en español (y no sólo en inglés) tienden a creer más en desinformaciones, incluida la teoría del «gran fraude» que sostiene que Joe Biden no ganó en las elecciones de 2020.

Ambos hallazgos surgen de la investigación Understanding Media Habits & Engaging Latino Communities, realizado por los profesores Jonathan Nagler, co-director de NYU’s Center for Social Media; y Marisa Abrajano, de la Universidad de California, en San Diego; y presentado en abril de 2024. Es el estudio más amplio y comprensivo publicado hasta la fecha y arroja resultados por demás interesantes.

Los y las latinas son la primera minoría racial y étnica de los Estados Unidos, con más de 60 millones de personas, de las cuales 42 millones dicen que hablan diariamente español en sus casas. Sin embargo, hasta ahora los investigadores han estudiado y saben muy poco comparativamente con lo que saben de los blancos sobre el consumo online de información de los y las latinas y cómo ello moldea sus pensamientos y actitudes políticas.

Este vacío limita la habilidad de distintos actores clave —desde políticos hasta académicos, pasando por líderes de organizaciones de la sociedad civil e, incluso, directores de medios en español como yo— de entender la diversidad de este grupo político clave de cara a las elecciones de 2024 y más allá.

El estudio, además de los nuevos hallazgos mencionados, confirma alguna de las hipótesis que desde Factchequeado venimos repitiendo desde hace varios años: que los y las latinas usan muchísimo más WhatsApp que los blancos y lo usan no sólo para conectarse con familiares y amigos sino para informarse y debatir sobre política y otros asuntos clave para sus vidas. Los números son muy claros. Se ubica en 15% en los blancos a los que se les pide que mencionen qué redes usan para informarse y asciende a 57% en los latinos y a 74% en los latinos que prefieren el español.

La investigación también confirma que Facebook sigue siendo la red más usada por este grupo y YouTube, que no tiene ningún programa para contrarrestar la desinformación en español, es usado mucho más por los y las latinas que los blancos para consumir noticias políticas.

Tomando en cuenta que la desinformación en redes sociales en español se monitorea mucho menos que en inglés (Valencia, 2021; Paul, 2021), los latinos que hablan español y creen en las redes sociales para consumir noticias pueden ser más susceptibles a desinformación política que los que están expuestos y prefieren las redes sociales en inglés.

Consistente con las expectativas de los investigadores, el estudio evidenció que los latinos que confían en redes sociales en español son más propensos a creer en desinformación, incluida la teoría de “la gran mentira” o “el gran fraude”, respecto de aquellos que usan redes sociales en inglés y en español como fuentes de noticias.

La investigación se realizó con más de 2.500 latinos alrededor de los Estados Unidos (con balance de English dominant, Spanish dominant, y bilingües) e incluyó 5 encuestas hechas a lo largo de un año y datos del seguimiento digital (digital trace data) en X (antes Twitter), Facebook, YouTube y web browsing, precisaron los autores en el evento virtual de lanzamiento.

Nagler y Abrajano también confirmaron que los y las latinas se involucran (engage) en más actividades políticas en las redes sociales en comparación con los blancos americanos y eso es particularmente claro en WhatsApp.

Además, los y las latinas tienden a creer más en la información sobre COVID-19 que circula en las redes sociales e Internet y, de acuerdo con lo que los datos del seguimiento digital evidenciaron, son más propensos a usar YouTube como una fuente de información de noticias y política que los blancos no hispanos. Los latinos que prefieren el español y los bilingües consumen una cantidad similar de información política en YouTube y su fuente no son los principales medios de comunicación. Poco se sabe de quiénes son.

¿Qué enseñanzas nos deja esta investigación a los editores o periodistas que servimos a los y las latinas en Estados Unidos?

Que estas comunidades debaten y quieren información política (incluso más que los blancos) y no sólo de entretenimientos y deportes, como se repitió y se les ofreció duramente mucho tiempo. Y que seguro quienes lideramos medios en español en Estados Unidos que buscan informar mejor que en el pasado tenemos que prestar atención a sus consumos y elecciones informativas, ser social first (es decir, producir nuestro contenido centrado en las redes de su preferencia) e invertir para que nuestros contenidos estén disponibles en WhatsApp y las principales redes sociales, que es donde ellos están y buscan noticias.

