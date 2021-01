Lianetta Perelló lanza nuevo libro titulado Ambert Alert

La cubana nacida en 1974, Lianetta Perelló lanzó recientemente su libro “Ambert Alert” el cual es un compendio de poemas sobre la vida pues te enseña a cómo vencer el miedo, a mantenerse en la lucha por lo que quieres conseguir y vencer los obstáculos que se presentan.

Este escrito de la editorial Page Publishing es el mensaje de la niña que le teme al monstruo del miedo y no quiere dejar su estado inocente y se desnuda o se pierde no necesariamente vencida sino irreverente y guerrera por vencer los obstáculos adquiridos en una sociedad tóxica, llena de reglas que no entiende y lo expresa en su poesía en forma de catarsis o crisis existencial.

Amber Alert más que una inspiración poética es un cúmulo de alivios, una salvación exhortativa que invoca a salir al rescate de criaturas, por que advierten con su amalgama mística una voz secreta, atemporal, sin el orden real que los llevará a la vida eterna.

Lianetta Perelló es graduada de diseño de moda e interiores, actriz, columnista independiente, escritora y poeta, desarrolla una inclinación por las letras y la fotografía desde temprana edad. Ha incursionado en el cine participando en varios proyectos cinematográficos, miniseries de HBO con directores de la altura y genialidad de Paul Haggis y Gavid Simón.

Para los lectores que deseen experimentar esta experiencia pueden comprar el libro en Google Play o Barnes and Noble. Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.