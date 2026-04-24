Líderes de California y África se reúnen en San Francisco para impulsar alianzas en materia de clima, transporte y comercio

Durante la Semana del Clima de San Francisco, el Secretario de Transporte de California, Toks Omishakin, reunió a funcionarios estatales de California encargados del clima, junto con dignatarios internacionales y socios externos, para el 2.º Foro Anual California-África sobre Clima y Economía (CACEF) en el Exploratorium de San Francisco.

El foro contó con la participación de representantes de Kenia, Nigeria, Uganda, Etiopía y la República Democrática del Congo para profundizar la colaboración en materia de acción climática, transporte limpio y crecimiento económico sostenible, áreas cruciales para el futuro de ambas regiones.

“Las conversaciones de hoy demostraron la magnitud de las oportunidades que existen entre California y nuestros socios africanos”, declaró el secretario Omishakin . “A medida que impulsamos la visión del gobernador Newsom para una economía global más limpia y conectada, estamos transformando las prioridades compartidas en acciones concretas: expandir el comercio, invertir en energías limpias, fomentar la agricultura sostenible, acelerar el transporte limpio y brindar beneficios reales a las comunidades”.

El programa incluyó discursos de apertura de líderes mundiales y estatales, entre ellos el Embajador Ali Mohamed, Enviado Presidencial Especial de Kenia para el Cambio Climático; el Dr. Omotenioye Majekodunmi, Director General del Consejo Nacional sobre el Cambio Climático de Nigeria; y el Secretario Omishakin, junto con líderes del mundo académico y la industria.

«La alianza entre California, la cuarta economía más grande del mundo, y África —la región de mayor crecimiento, rica en capital humano y natural— subraya la importancia estratégica de esta colaboración para ambas partes», declaró Su Excelencia Ali Mohamed, Enviado Especial de Kenia para el Cambio Climático. « Esta alianza ofrece importantes oportunidades para impulsar la cooperación climática y económica en áreas como la tecnología y la innovación, los minerales críticos, el desarrollo del capital humano, el transporte sostenible y las energías limpias».

“La alianza con CACEF es significativa porque nos permite pasar del diálogo a la acción”, afirmó el Dr. Omotenioe Majekodunmi, Director General del Consejo Nacional de Nigeria sobre el Cambio Climático. “Reúne las fortalezas globales de California en tecnología verde, innovación y capital de riesgo con el sector fintech de rápido crecimiento de Nigeria y su talento joven, creando un ecosistema de alto impacto para el intercambio, la inversión y la resolución de problemas. Más que un compromiso diplomático, se trata de un plan estratégico para la cooperación subnacional en resiliencia climática, infraestructura digital, transporte, aviación, minerales críticos y sistemas energéticos emergentes. Es a través de alianzas como esta que podemos impulsar la prosperidad económica mutua y construir un corredor transatlántico más sólido para el comercio, la innovación y el crecimiento sostenible”.

“En un mundo expuesto a la degradación climática, California y África están forjando un ‘plan maestro para un nuevo modelo de cooperación climática internacional’, que va más allá de la ayuda tradicional hacia una asociación económica de alto impacto que, esperamos, sentará las bases para salvaguardar el mundo ahora y para las generaciones futuras”, dijo el Dr. Gokum E. Richard, director ejecutivo de la Fundación de Dotación de la Universidad Veritas.

«Fortalecer las alianzas entre el estado de California y las naciones africanas es fundamental para desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos climáticos y económicos globales», declaró Sam Assefa, director de la Oficina de Uso de la Tierra e Innovación Climática del Gobernador de California. «Nunca ha sido tan importante colaborar, más allá de las fronteras y los océanos, para construir un futuro colectivo donde la oportunidad económica y la protección del medio ambiente vayan de la mano».

“En un mundo tan convulso como el actual, esta alianza es una historia sumamente positiva que merece ser destacada”, afirmó David Hochschild, presidente de la Comisión de Energía de California. “Estas naciones africanas están dando un paso al frente para demostrar el potencial de la energía limpia en sus economías en crecimiento. Los debates que se están llevando a cabo hoy y en los próximos años impulsarán la innovación en California, las oportunidades económicas y la prosperidad en África, así como la reducción de emisiones en todo el mundo. Es una situación beneficiosa para todos, y me siento privilegiado de formar parte de ella”.

A lo largo del día, las sesiones se centraron en estrategias concretas para fortalecer las alianzas entre California y África en sectores clave. Se exploraron temas como la ampliación de la conectividad aérea sostenible, la aceleración de la descarbonización del transporte en puertos y sistemas urbanos, el impulso de soluciones de energía limpia y la movilización de financiación climática para apoyar el crecimiento económico a largo plazo.

Los panelistas y oradores, entre los que se incluyen representantes de la Oficina del Gobernador para el Desarrollo Empresarial y Económico, la Comisión de Energía de California, la Comisión de Servicios Públicos de California, la Universidad de California, Davis y socios internacionales, destacaron la importancia de alinear la innovación, la inversión y las políticas para ofrecer soluciones climáticas escalables.

El foro fue organizado por el equipo internacional de la Agencia Estatal de Transporte de California, en colaboración con el Centro para el Sur Global del Instituto de Estudios de Transporte de UC Davis y el Bay Area Council, sentando así las bases para una colaboración continua y futuras delegaciones comerciales. Líderes del estado de California participaron a lo largo del foro, reafirmando el compromiso de California con el fortalecimiento de las alianzas internacionales que impulsan la acción climática y las oportunidades económicas.

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