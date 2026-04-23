Los californianos afirman que pagar 6,83 dólares por la gasolina es su límite

A medida que los precios de la gasolina vuelven a superar los 4 dólares por galón por primera vez en cuatro años, la presión no solo se siente en las gasolineras, sino que también está transformando silenciosamente los presupuestos familiares en todo el país.

Para muchos estadounidenses, existe un punto de inflexión: una cifra a partir de la cual llenar el supermercado deja de ser algo rutinario y obliga a tomar decisiones difíciles. Se reducen las compras de alimentos, se cancelan planes y el estrés financiero aumenta.

Para comprender dónde se sitúa ese límite, Advance America encuestó a 3.002 conductores, haciéndoles una pregunta sencilla pero reveladora:

¿A qué precio por galón tendrías que empezar a recortar gastos en productos básicos?

Las respuestas revelan un país dividido no solo por la geografía, sino también por la tolerancia —y en algunos casos, la proximidad— a las dificultades financieras.

Los 5 estados más cercanos a sus umbrales:

#1. Vermont: 17 centavos

#2. Dakota del Norte: 50 centavos

#3. Hawái: 50 centavos

#4. Utah: 53 centavos

#5. Dakota del Sur: 55 centavos

Los conductores de California aún no han llegado a su límite. Los residentes afirman que comenzarían a recortar gastos en productos esenciales a 6,83 dólares el galón, en comparación con los 5,93 dólares del 7 de abril, lo que deja un margen de 90 centavos antes de alcanzar ese umbral.

Los 5 estados con los umbrales más bajos:

#50. Alaska: $1.40

#49. Rhode Island: $1.14

#48. Nuevo México: $1.05

#47. Massachusetts: $1.05

#46. Nevada: $1.04

Los conductores de Vermont son los que están más cerca del límite.

Los habitantes de Vermont registraron el umbral más bajo del país, afirmando que comenzarían a reducir su consumo a partir de los 4,28 dólares por galón. Teniendo en cuenta que los precios actuales rondan los 4,11 dólares, esto deja un margen de tan solo 0,17 dólares antes de que se produzcan cambios en el comportamiento.

Los conductores de Alaska notan la presión antes.

En el otro extremo, los conductores de Alaska muestran mucha más tolerancia al aumento de precios. Los residentes afirman que empezarían a recortar el precio de los productos básicos a 6,02 dólares el galón, 1,40 dólares por encima de los precios vigentes en el momento de la encuesta (4,62 dólares el 7 de abril).

¿Qué es lo primero que cortan los californianos y cómo lo afrontan?

Cuando suben los precios, los primeros recortes suelen producirse en gastos relacionados con el estilo de vida, más que en necesidades básicas. Pero el margen es sorprendentemente estrecho.

Más de 4 de cada 10 (41%) dicen que reducirían primero sus gastos en comer fuera o en comida para llevar, seguidos de los viajes y el ocio (29%).

Cabe destacar que el 13% reduciría el gasto en alimentos, mientras que el 3% recortaría los gastos en atención médica o medicamentos, una señal de que el aumento del precio del combustible puede llevar a los hogares a una situación incómoda.

Comer fuera/comida para llevar: 41%

Viajes/ocio: 29%

Comestibles: 13%

Ahorros/inversiones: 6%

Facturas de servicios públicos: 6%

Atención médica/medicamentos: 3%

Ajustes cotidianos y algunos cambios más importantes.

Para hacer frente al aumento del precio de la gasolina, la mayoría de los californianos buscan pequeños cambios prácticos antes de tomar medidas drásticas.

El 40% dice que conduciría menos.

El 19% combinaría viajes o planificaría las rutas con más cuidado.

El 17% aceptaría un trabajo extra o un ingreso adicional.

Las opciones más disruptivas, como pasarse al transporte público (8%), compartir coche (7%) o incluso cambiar de trabajo para reducir los desplazamientos (5%), son mucho menos comunes, lo que sugiere que existen límites en la flexibilidad que la gente está dispuesta a adoptar.

El cinco por ciento afirma que recurriría al crédito o a los préstamos simplemente para cubrir el aumento de los costes.

El coste oculto: estrés y tensión.

Más allá del impacto financiero, el aumento de los precios de la gasolina está teniendo, sin duda, un impacto psicológico.

El 49% afirma sentirse extremadamente o muy estresado por los costes del combustible.

Otro 33% se siente algo estresado.

Eso significa que más del 80% de las personas experimentan al menos cierto grado de ansiedad financiera directamente relacionada con los precios de la gasolina.

Y los efectos en cadena se extienden a la vida cotidiana:

El 37% afirma que el aumento de los precios de la gasolina les ha obligado a recurrir al crédito o a los préstamos.

El 43% ha cancelado planes con amigos o familiares debido al costo del combustible.

“ Los precios de la gasolina no solo afectan los bolsillos, sino que también cambian el comportamiento ”, afirmó Laura McCutcheon, vicepresidenta de marketing de Advance America . “ Lo sorprendente es el escaso margen de maniobra que muchos estadounidenses sienten que les queda. Para algunos, no se trata de un punto de inflexión lejano; ya estamos justo en el límite ”.

Compartir esta nota