Linkin Park regresa con nueva vocalista y nuevo disco

Linkin Park está de vuelta con una nueva alineación y estrenando su primera música nueva desde la muerte en 2017 del cantante principal Chester Bennington.

El jueves, la banda inició una transmisión en vivo con la nueva cantante Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain, quienes se unirán a los miembros que regresan Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn en la nueva alineación de Linkin Park. Shinoda y Armstrong comparten deberes vocales.

La nueva alineación se lanzó en un nuevo sencillo, «The Emptiness Machine», en la parte superior de la transmisión. El estilo de interpretación de Armstrong continúa cómodamente el legado de la banda: su voz a tope recuerda a Bennington sin intentar una parodia, evidenciada inmediatamente en la segunda canción del set: «Somewhere I Belong».

«Este es un día muy especial para nosotros», dijo Shinoda mientras lideraba las presentaciones, mencionando que el guitarrista Alex Feder estaba reemplazando a Delson por la noche. «En el papel de Chester Bennington esta tarde está cada uno de ustedes», se dirigió a la multitud.

El nuevo Linkin Park también anunció un nuevo álbum, «From Zero». Se lanza el 15 de noviembre.

La banda de rock-rap es uno de los actos más exitosos comercialmente de la década de 2000, con la ayuda de la voz de Bennington. A los 41 años, se suicidó poco después del lanzamiento del último álbum del grupo, «One More Light». En los años posteriores, Linkin Park ha lanzado una serie de relanzamientos, incluidas las ediciones del 20 aniversario de «Hybrid Theory», «Meteora» y, este año, la colección de grandes éxitos que abarca su carrera, «Papercuts».

«Antes de Linkin Park, el primer nombre de nuestra banda era Xero. El título de este álbum se refiere tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente», dijo Shinoda en un comunicado anunciando el próximo lanzamiento.

Armstrong proviene de la banda de rock alternativo Dead Sara y Brittain es un compositor y productor que ha trabajado con Papa Roach, One OK Rock y All Time Low, entre otros. Reemplaza al baterista original Rob Bourdon, que «ha decidido alejarse», dijo un representante de la banda a The Associated Press.

«Cuanto más trabajábamos con Emily y Colin, más disfrutábamos de sus talentos de clase mundial, su compañía y las cosas que creamos», dijo Shinoda. «Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva alineación y la nueva música vibrante y energizada que hemos hecho juntos. Estamos tejiendo juntos los puntos de contacto sónicos por los que hemos sido conocidos y todavía explorando otros nuevos».

La banda también anunció el «From Zero World Tour», con cinco espectáculos de arena en Los Ángeles; Nueva York; Hamburgo, Alemania; Londres y Seúl este mes, y un sexto en noviembre en Bogotá, Colombia.

Compartir esta nota