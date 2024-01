Llego Trolls band together

Escucha este artículo Escucha este artículo

Ponle ritmo y experimenta la locura de BroZone nuevamente junto a Poppy, Branch, Viva y Tiny Diamond en TROLLS BAND TOGETHER Sing-Along Edition de DreamWorks Animation, disponible en formato digital, 4K UHD, Blu-rayTM y DVD el 16 de enero de 2024, de Universal Pictures Home Entertainment. Con una espectacular banda sonora de canciones originales y clásicas, TROLLS BAND TOGETHER Sing-Along Edition incluye más de una hora de increíble material adicional, incluido un nuevo corto original llamado “It Takes Three”, tutoriales de dibujo de personajes, escenas eliminadas y videos sobre el detrás de escena con el elenco y el equipo de filmación, incluida la reunión de *NSYNC por primera vez en 20 años, que llevarán al público a lo más profundo de la mágica aventura musical.

Prepárate para una fantástica reunión familiar de estrellas en el más reciente capítulo de la exitosa franquicia musical de DreamWorks Animation, ¡ahora con una edición para cantar! A medida que Poppy (Anna Kendrick) se acerca a su ahora novio Branch (Justin Timberlake), descubre su pasado secreto como miembro de su banda de chicos favorita, BroZone, que integraba junto a sus cuatro hermanos a los que no ve hace mucho tiempo. Cuando el hermano de Branch, Floyd, es secuestrado por su talento musical por un par de infames estrellas del pop, Branch y Poppy se embarcan en un viaje lleno de acción para reunir a los otros hermanos y rescatar a Floyd. En el camino, Poppy descubre un secreto familiar propio: una hermana perdida hace mucho tiempo llamada Viva (Camila Cabello). TROLLS BAND TOGETHER presenta la característica explosión de alegría psicodélica de la franquicia con éxitos del pop nuevos y clásicos ¡que te harán cantar y bailar una y otra vez!

La película fue dirigida por Walt Dohrn (franquicia Trolls, franquicia Shrek), codirigida por Tim Heitz (Trolls, How to Train Your Dragon: The Hidden World) y producida por Gina Shay (franquicia Trolls, franquicia Shrek) y está protagonizada por los actores de doblaje que regresan a la franquicia, los nominados al Premio de la Academia® Anna Kendrick (Pitch Perfect) y Justin Timberlake (The Social Network), junto a la nominada al Emmy® y al Globo de Oro® Zooey Deschanel (“New Girl”), Christopher Mintz-Plasse (franquicia How to Train Your Dragon), el dúo Icona Pop integrado por Aino Jawo y Caroline Hjelt, el ganador del Emmy® Kenan Thompson (“Saturday Night Live”), el ganador del Grammy® Anderson .Paak, el seis veces nominado al SAG Award® Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”) y Ron Funches (“Harley Quinn”).

El deslumbrante conjunto de nuevos actores de doblaje que se suman a la franquicia incluyen a la nominada al Grammy® Camila Cabello (Cinderella), Eric André (Sing 2), la ganadora del Premio Emmy® Amy Schumer (Trainwreck), el ganador del Grammy® y nominado al Tony® Andrew Rannells (The Book of Mormon), el nominado al Globo de Oro® Troye Sivan (“The Idol”), los ganadores del Grammy® Daveed Diggs (Hamilton) y Kid Cudi (Don’t Look Up), la nominada al Premio SAG® Zosia Mamet (“The Flight Attendant”) y el 12 veces ganador del Emmy® RuPaul Charles (“RuPaul’s Drag Race”).

administrador

