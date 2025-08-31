Sáb. Ago 30th, 2025

Guatemala Tecnología

¡Lleva tu juego al máximo este Día del Gamer!

Ago 30, 2025

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, un homenaje a quienes encuentran en los videojuegos un espacio de conexión, competencia y creatividad.El gaming no solo es un pasatiempo, es toda una revolución que une a millones alrededor del mundo en busca de emociones, retos y diversión sin límites. Ya sea que estés dando tus primeros pasos o que seas un pro que vive y respira videojuegos, tener el equipo correcto es clave para que cada partida sea épica y sin interrupciones.

Este 2025, se estima que más de 3.3 mil millones de jugadores estarán activos en el planeta, ¡casi la mitad de la humanidad! Y el mercado global de videojuegos sigue creciendo con fuerza, proyectándose en US$188,9 mil millones, consolidando al gaming como el fenómeno cultural y económico más grande del entretenimiento moderno.

En medio de este boom, los gamers en Guatemala buscan laptops que estén a la altura: potentes, confiables y hechas para jugar sin límites. Elegir la correcta no es cualquier cosa; depende de lo que cada jugador necesita y del nivel de exigencia que tenga en sus partidas.

