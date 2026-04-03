Lluvias provocan nuevas inundaciones en Ilopango y Soyapango

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ElSalvador–Las lluvias registradas el jueves provocaron nuevamente inundaciones en distintos puntos del área metropolitana, afectando principalmente a comunidades vulnerables en el oriente de San Salvador.

En la colonia Santa Lucía, distrito de Ilopango, habitantes reportaron anegamientos en el sector conocido como El Triángulo, una zona que con cada precipitación vuelve a presentar acumulación rápida de agua. Según los residentes, la situación dificulta el tránsito vehicular y peatonal, además de representar un riesgo constante para las familias que viven en el lugar.

De forma simultánea, se reportaron inundaciones en otros sectores, incluyendo la zona del polideportivo en Soyapango, donde las autoridades instaron a los conductores a extremar precauciones.

Ante el incremento del nivel del agua, el Cuerpo de Bomberos recomendó de manera preventiva la evacuación de viviendas en la colonia Santa Lucía. Sin embargo, algunos habitantes optaron por permanecer en sus hogares pese al riesgo.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, solo se registraron daños materiales, principalmente en vehículos, mientras equipos de emergencia se mantuvieron en vigilancia para atender cualquier eventualidad.

En cuanto a las condiciones climáticas, para este viernes se prevén lluvias puntuales en distintas zonas del país, algunas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y la noche.

Durante la madrugada, podrían registrarse precipitaciones en sectores de La Libertad, San Salvador, Cuscatlán y San Vicente. Para la mañana, se espera cielo poco nublado.

En horas de la tarde, las lluvias se concentrarían en áreas de la franja volcánica y la cadena montañosa norte, mientras que por la noche podrían extenderse hacia la zona central, noroccidental y oriental, con posibilidad de continuar durante la madrugada del sábado.

El ambiente se mantendrá muy cálido durante el día, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 °C en La Unión y 37 °C en San Miguel. En San Salvador, la máxima rondará los 32 °C. Durante la noche y madrugada, el clima será más fresco, con vientos entre 9 y 18 kilómetros por hora.

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