Centro Histórico de San Salvador se prepara con actividades religiosas y culturales para este Jueves Santo

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ElSalvador–El Centro Histórico de San Salvador será nuevamente el punto de encuentro para actividades religiosas y culturales durante este Jueves Santo, en el marco de la conmemoración de la Semana Santa.

De acuerdo con la programación oficial, la jornada iniciará a las 8:00 de la mañana con la llegada de penitentes a la Parroquia El Calvario, tras su recorrido por la tradicional calle de La Amargura.

Por la tarde, a las 5:00 p. m., se celebrará la misa de la Cena del Señor en el mismo templo, una de las principales ceremonias de esta fecha dentro del calendario litúrgico católico.

De forma paralela, el Centro Histórico también albergará presentaciones artísticas abiertas al público. A partir de las 5:00 p. m., se desarrollarán recitales musicales en distintos puntos: en la calle peatonal frente al Palacio Nacional, en el sector conocido como kilómetro cero y en la plaza Morazán, con participación de músicos invitados.

La jornada culminará a las 8:00 de la noche con la procesión de Jesús Cautivo, que partirá desde la parroquia El Calvario y recorrerá diversas calles y avenidas del Centro Histórico, incluyendo sectores cercanos a la plaza Libertad y la plaza Gerardo Barrios, antes de retornar al punto de salida.

Las actividades forman parte de las celebraciones religiosas que cada año congregan a fieles y visitantes en el corazón de la capital salvadoreña durante la Semana Santa.

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