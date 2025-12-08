Inauguran nuevas instalaciones del Consulado General de El Salvador en Milán

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores inauguró las nuevas instalaciones del Consulado General de El Salvador en Milán, Italia, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios consulares para los más de 60,000 salvadoreños que residen en esa ciudad y sus alrededores.

El acto de apertura fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, quien destacó que la modernización de esta sede responde a la visión del presidente Nayib Bukele de garantizar espacios más eficientes y dignos para la comunidad salvadoreña en el exterior.

“Estamos cumpliendo el mandato de nuestro presidente, que ha otorgado un alto valor a nuestra diáspora, que merece consulados donde se brinden servicios ágiles y de calidad”, afirmó la viceministra Portal durante la inauguración.

Según explicó la funcionaria, el proyecto incluyó la adquisición de un inmueble propio más amplio y adecuado, lo que permitirá ofrecer una mejor experiencia a los usuarios y generar un ahorro financiero a largo plazo. La inversión destinada a este proceso supera los $3.2 millones.

Las nuevas instalaciones cuentan con tres niveles completamente acondicionados, lo que representa un aumento del 543% en espacio respecto al anterior local. El edificio incluye ventanillas de atención, áreas administrativas, una sala de reuniones y un espacio destinado a eventos comunitarios.

También se incorporó mobiliario nuevo, señalización interna para facilitar la orientación del público y zonas comunes destinadas al personal consular. En las próximas semanas se habilitará una sala de lactancia en el marco del Programa Crecer Juntos, impulsado por el Despacho de la Primera Dama.

El consulado continuará ofreciendo servicios como la emisión inmediata de pasaportes, legalización de documentos, registro del estado familiar, asistencia jurídica, trámites de visas y gestión de citas para diversos procesos consulares.

Portal señaló además que la sede apoyará a los salvadoreños interesados en invertir en El Salvador y promoverá actividades culturales que fortalezcan la identidad y el arraigo con el país.

Durante su visita a Milán, la viceministra también participó en la conmemoración del Día del Salvadoreño en el Exterior, que cada 26 de noviembre reconoce los aportes de la diáspora en diferentes partes del mundo.

La funcionaria agradeció el acompañamiento de las autoridades locales y de las organizaciones de salvadoreños en Italia. “Este espacio es de ustedes, pensado para brindarles un servicio de calidad y fortalecer el vínculo con su tierra”, expresó.

Publicado el 8 de diciembre de 2025.

