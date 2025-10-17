La Biblioteca Pública de Los Ángeles inaugura una nueva exposición

La Biblioteca Pública de Los Ángeles inaugurará la exposición Ara Oshagan: Cómo nos depara el futuro en la Galería Annenberg de la Biblioteca Central el sábado 18 de octubre de 2025. La exposición entrelaza pasado, presente y futuro, imaginando un futuro en el que el regreso de un pueblo desplazado a sus tierras indígenas sea tanto un sueño como una posibilidad. La exposición bilingüe (inglés y armenio) permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2026 en la Galería Annenberg de la Biblioteca Central, ubicada en 630 W. Fifth St., en el centro de Los Ángeles.
La exposición multidimensional y multidimensional comienza con una obra fotográfica que refleja la propia sensación de identidad diaspórica desplazada de Oshagan a través de la vida comunitaria y los espacios de la comunidad armenia en Los Ángeles. En una nueva serie, Oshagan profundiza en sus viajes diaspóricos y el derecho al retorno, utilizando pergaminos talismánicos armenios medievales y añadiendo elementos fotográficos.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.