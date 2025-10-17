La Biblioteca Pública de Los Ángeles inaugura una nueva exposición

La Biblioteca Pública de Los Ángeles inaugurará la exposición Ara Oshagan: Cómo nos depara el futuro en la Galería Annenberg de la Biblioteca Central el sábado 18 de octubre de 2025. La exposición entrelaza pasado, presente y futuro, imaginando un futuro en el que el regreso de un pueblo desplazado a sus tierras indígenas sea tanto un sueño como una posibilidad. La exposición bilingüe (inglés y armenio) permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2026 en la Galería Annenberg de la Biblioteca Central, ubicada en 630 W. Fifth St., en el centro de Los Ángeles.

La exposición multidimensional y multidimensional comienza con una obra fotográfica que refleja la propia sensación de identidad diaspórica desplazada de Oshagan a través de la vida comunitaria y los espacios de la comunidad armenia en Los Ángeles. En una nueva serie, Oshagan profundiza en sus viajes diaspóricos y el derecho al retorno, utilizando pergaminos talismánicos armenios medievales y añadiendo elementos fotográficos.

