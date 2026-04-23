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Guía esencial de salud infantil: Lo que todo cuidador debe saber

Abr 22, 2026 #Estados Unidos, #Niños

La salud infantil va mucho más allá de la ausencia de enfermedades; se trata de proporcionar las bases para una vida adulta plena y saludable. El crecimiento de un niño es un proceso dinámico que requiere atención en pilares fundamentales: nutrición, prevención, desarrollo emocional y seguridad.

1. El Pilar de la Prevención: Vacunas y Revisiones

Esquema de Vacunación: Las vacunas protegen contra enfermedades que antes eran mortales o discapacitantes (polio, sarampión, meningitis). Es vital seguir el calendario oficial de tu país.

Control del «Niño Sano»: No acudas al médico solo cuando haya fiebre. Las revisiones periódicas permiten monitorear el crecimiento (peso y talla) y el desarrollo (hitos motores y cognitivos).

2. Nutrición: Combustible de Calidad

Lo que un niño come hoy construye su cerebro y sus huesos de mañana.

Lactancia Materna: Recomendada de forma exclusiva hasta los 6 meses, aporta anticuerpos únicos.

Alimentación Complementaria: A partir de los 6 meses, introduce alimentos variados evitando la sal y el azúcar añadidos.

Hidratación: El agua simple debe ser la bebida principal. Evita jugos industriales y refrescos, que están directamente vinculados a la obesidad infantil y caries.

3. Desarrollo Psicomotor y Sueño

El cuerpo de un niño trabaja intensamente mientras duerme y juega.

Higiene del Sueño: Un niño en edad escolar necesita entre 9 y 12 horas de sueño. Durante el sueño profundo se libera la hormona del crecimiento.

Actividad Física: El juego libre es esencial. Se recomienda al menos una hora de actividad física moderada al día para fortalecer el sistema cardiovascular y óseo.

4. Salud Mental y Emocional

Tan importante como la salud física es el bienestar psicológico.

Vínculo Afectivo: Un entorno seguro y afectuoso reduce los niveles de cortisol (hormona del estrés) en el niño.

Límites con Pantallas: La OMS recomienda cero pantallas antes de los 2 años. El exceso de dispositivos digitales se asocia con retrasos en el lenguaje y problemas de atención.

¿Cuándo acudir a Urgencias?

Es fundamental saber identificar las «banderas rojas»:

Dificultad para respirar: Se le hunden las costillas o respira muy rápido.

Deshidratación: Boca seca, llanto sin lágrimas o no orina en varias horas.

Fiebre persistente: En bebés menores de 3 meses, cualquier fiebre es una urgencia.

En niños mayores, si la fiebre no baja tras 48-72 horas o hay letargo.

Cambios en el estado de alerta: Si el niño está excesivamente somnoliento o difícil

de despertar.

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