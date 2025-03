LOS FRIKIS Disponible en streaming el 28 de marzo

DECAL RELEASING ha anunciado hoy el lanzamiento en streaming de LOS FRIKIS para el 28 de marzo, con la preventa en marcha desde hoy. La película marca el regreso de los guionistas y directores Michael Schwartz y Tyler Nilson luego del éxito aclamado por la crítica, The Peanut Butter Falcon, y fue producida por los ganadores del Oscar Christopher Miller y Phil Lord a través de su productora Lord Miller. La película cuenta con las increíbles interpretaciones de los actores latinos Adrià Arjona (Hit Man), Héctor Medina (VIVA), Jorge Perugorría, Luis Alberto García y la presentación de Eros de la Puente como Gustavo.

Los Frikis tienen lugar en la Cuba de los años 90, donde Fidel Castro ha ilegalizado toda la música rock, y un grupo de empobrecidos músicos punk sueñan con una vida más allá de la opresión. Desesperados por encontrar una salida, deciden emprender una huida peligrosa e impactante que podría concederles la libertad que anhelan, pero a un precio muy alto. Inspirada en hechos reales, Los Frikis es una apasionante historia sobre la rebelión, el sacrificio y el inquebrantable espíritu humano.

El lanzamiento de Wayward/Range se estrenó en los cines de Los Ángeles y Nueva York el 20 de diciembre con proyecciones especiales presentadas por Ben Stiller, Michael Shannon, Jason Momoa, Michael Imperoli, Mark Duplass y muchos más. Se expandió a los 25 mercados principales a partir del feriado del 25 de diciembre.

Galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Miami (Premio Marimbas) y en el Festival de Cine de San Antonio (Mejor Interpretación – Héctor Medina), esta conmovedora película también tocó una fibra sensible en el Festival de Cine de Nantucket en donde recibió el Premio del Público (Shine Global Award) y en el Festival de Cine de Middlebury en donde fue elegido el Mejor Largometraje Narrativo. Los Frikis también se llevó a casa el premio a la Película más conmovedora en el Heartland International Film Festival y ganó como «Mejor Película Narrativa» en el 2024 Savannah Film Festival.

El director Michael Schwartz dijo: «Hacer Los Frikis con Lord Miller, Adria Arjona, un equipo increíble y algunos de los mejores actores de Cuba es una experiencia que Tyler y yo nunca olvidaremos. La forma en que la película impacta al público es sorprendente y nos recuerda que la amistad, el amor y la comunidad pueden aportar esperanza a cualquier situación. Estamos muy emocionados de compartir Los Frikis con el público, que pronto podrá verla en casa.»

Range Music lanzará el 28 de marzo el EP «Los Frikis (Music From & Inspired By» junto con una banda sonora de 27 temas compuestos por Steven Price. El EP incluye una mezcla de canciones originales punk en español y versiones de canciones icónicas del rock, interpretadas por Basura, el grupo ficticio de la película. El EP incluye colaboraciones de Michael Shuman (Queens of the Stone Age), Matt Helders (Arctic Monkeys) y Zachary Dawes (Lana Del Rey) en la producción y la instrumentación «Los Frikis (Music From & Inspired By)» incluye cuatro canciones originales (Exit Sign, Libertad, A Punto de Venirme, Muerte la Puerta) junto a versiones en español de Basket Case, Smells Like Teen Spirit, Conga y Copacabana.

