Los principales contendientes al Oscar de Hollywood se juntan para conversar

Austin Butler y Janelle Monáe en la temporada diecisiete de Variety Studio: Actors on Actors .

Imagen cortesía de Alexi Lubomorski

PBS SoCal , la principal estación de PBS del sur de California y hogar de toda la programación de PBS para el sur de California, anunció hoy la programación de la temporada 17 de la serie ganadora del premio Emmy® VARIETY STUDIO : ACTORES SOBRE ACTORES . Coproducida con Variety , la temporada más reciente de especiales de media hora ofrecerá al público conversaciones íntimas y exclusivas entre los actores de Hollywood más exitosos de la actualidad y los posibles favoritos de la categoría de actuación de los Premios de la Academia® de esta temporada. Los cuatro episodios de 30 minutos de la nueva temporada se estrenarán localmente en el sur de California de manera consecutiva el Jueves 12 de enero a las 8 pm, 8:30 pm, 9 pm y 9:30 pm en PBS SoCal con bises el viernes 13 de enero a las 9:30 pm, 10 pm, 10:30 pm y 11 pm en KCET . Todos los episodios se transmitirán en pbssocal.org luego de sus estrenos y también estarán disponibles para verlos en la aplicación gratuita PBS Video.

ESTUDIO DE VARIEDADES: ACTORES SOBRE ACTORES se transmitirá en las estaciones de PBS de todo el país luego del estreno en PBS SoCal. El número Actors on Actors de Variety llegó a los quioscos el 7 de diciembre con clips que aparecieron en Variety.com.

La nueva temporada de la serie contará con las siguientes parejas y se transmitirá como se detalla a continuación:

jueves 12 de enero a las 8 p. m. en PBS SoCal y viernes 13 de enero a las 9:30 p. m. en KCET

Este episodio presenta a Cate Blanchett ( Tár ) con Michelle Yeoh ( Todo a la vez en todas partes ), Kate Hudson ( Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out ) con Glen Powell ( Devoción , Top Gun: Maverick ) y Laura Dern ( El hijo ) con Michelle Williams ( Los Fabelman ).

jueves 12 de enero a las 8:30 p. m. en PBS SoCal y viernes 13 de enero a las 10 p. m. en KCET

Este episodio presenta a Carey Mulligan ( She Said ) con Margot Robbie ( Babylon ), Austin Butler ( Elvis ) con Janelle Monáe ( Glass Onion: A Knives Out Mystery ) y John Boyega ( The Woman King ) con Letitia Wright ( Black Panther: Wakanda Forever ). ).

jueves 12 de enero a las 9 p. m. en PBS SoCal y viernes 13 de enero a las 10:30 p. m. en KCET

Este episodio presenta a Viola Davis ( The Woman King ) con Jennifer Lawrence ( Causeway ), Jamie Lee Curtis ( Everywhere All At Once ) con Colin Farrell ( The Banshees of Inisherin ) y Brendan Fraser ( The Whale ) con Adam Sandler ( Hustle ).

jueves 12 de enero a las 9:30 p. m. en PBS SoCal y viernes 13 de enero a las 11 p. m. en KCET

Este episodio presenta a Ana de Armas ( Rubia ) con Eddie Redmayne ( The Good Nurse ), Paul Dano ( The Fabelmans ) con Brian Tyree Henry ( Causeway ) y Joe Alwyn ( Stars at Noon , Catherine Called Birdy ) con Paul Mescal ( Aftersun ).

En mayo de 2019, VARIETY STUDIO: ACTORES SOBRE ACTORES se llevó a casa un premio Daytime Creative Arts Emmy y recibió el premio Emmy a la mejor programación de entretenimiento en los premios Emmy del área de Los Ángeles de 2015 y 2016. Ahora en su temporada número 17, VARIETY STUDIO: ACTORS ON ACTORS , un especial de entrevistas que presenta parejas de actores destacados que hablan sobre su oficio, es producido por PBS SoCal en asociación con Variety Media, LLC.

