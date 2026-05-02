Karol G Y la fundación CON CORA se une a Yury Vargas para realizar talleres artísticos transformadores en Medellín

Fotografía : Crédito de foto: La Fundación Con Cora

La Fundación Con Cora de Karol G continuó su compromiso de empoderar mujeres y niñas, e impactar comunidades en América Latina con “Travesía Interior: un viaje a través de los lenguajes escénicos”, un taller transformador desarrollado en colaboración con la actriz y productora colombiana Yuri Vargas, el cual culminó en el Día del Niño, destacando la importancia de invertir en el desarrollo de la infancia y de crear entornos seguros y enriquecedores para las futuras generaciones.

Diseñado como una experiencia artística inmersiva, el taller guió a los participantes a través del movimiento, el ritmo, la actuación y la exploración emocional, fomentando el desarrollo personal a través de la creatividad. Durante las sesiones, niñas y niños fortalecieron su confianza, empatía, autoconocimiento y su capacidad de conectar con los demás, utilizando el arte como una herramienta de expresión y crecimiento.

Reconocida por su trabajo en televisión, cine y plataformas digitales, Yuri Vargas aportó al taller una perspectiva artística y humana, abordando la interpretación no sólo como una disciplina, sino como un camino hacia el autodescubrimiento. Su participación reflejó el enfoque de la Fundación en colaborar con voces con propósito que inspiran y conectan con las nuevas generaciones. Durante el taller, compartió con los niños su experiencia en la actuación, sus procesos creativos y sus vivencias en las artes escénicas.

“Estos talleres reunieron a 30 niños llenos de magia, motivación y actitud para enfrentar la vida”, dijo Yuri Vargas. “Junto a Andrés, nos enfocamos en ejercicios de improvisación diseñados para despertar su creatividad y fortalecer sus capacidades. A través del canto, el movimiento corporal y el juego escénico, nuestro objetivo fue que cada niño rompiera el hielo consigo mismo, ganara confianza y descubriera nuevas formas de expresarse. Fue una experiencia llena de alegría, aprendizaje y energía compartida, y estoy profundamente agradecida con la Fundación Con Cora por esta hermosa oportunidad de apoyar, compartir y ser felices junto a ellos.”

Tras los talleres, la Fundación Con Cora busca otorgar becas en la academia Neverland Teatro Musical, con el fin de dar continuidad al proceso formativo de algunos de los participantes y brindarles la oportunidad de seguir desarrollando las habilidades introducidas a través de “Travesía Interior.”

“Espacios como estos permiten a los niños explorar quiénes son, expresar lo que sienten y desarrollar la confianza para desenvolverse en el mundo que los rodea”, expresó Valentina Bueno, Directora Ejecutiva de la Fundación Con Cora. “Estamos profundamente agradecidos con Yuri Vargas por aportar su talento y corazón a este taller. Con ‘Travesía Interior’, creamos oportunidades para el desarrollo emocional a través del arte, mientras continuamos activando las comunidades a las que servimos de manera intencional y sostenible.”

La iniciativa se llevó a cabo en el Colegio Arenys de Mar, una institución ubicada en Medellín que fue reconstruida y reabierta por la Fundación Con Cora en 2024 tras un extenso proceso de restauración luego de graves daños estructurales. A través de programas como “Travesía Interior”, la Fundación continúa activando este espacio más allá de la infraestructura, fomentando el bienestar emocional, la expresión personal y la conexión comunitaria entre niñas, niños y jóvenes, mientras amplía su impacto en América Latina.

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