Incentivos federales para la producción cinematográfica y un acuerdo entre Paramount y WBD para proteger los empleos

La alcaldesa Karen Bass, autora de la primera ley de créditos fiscales para la industria del cine y la televisión de California, solicitó hoy un crédito estatal sin límite máximo y un crédito fiscal federal para este sector. La alcaldesa Bass también expresó su oposición a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, a menos que se eviten recortes de empleo.

“Estamos inmersos en una batalla global por los empleos en el sector del entretenimiento, y no debemos escatimar esfuerzos en esta lucha”, declaró el alcalde Bass. “Se trata de una industria esencial para nuestra clase media y para nuestra identidad como ciudad”.

«No puedo apoyar un acuerdo que provoque pérdidas masivas de empleos», continuó el alcalde Bass. «Insto a los reguladores federales a que garanticen la protección del empleo y la libertad creativa durante el proceso de aprobación, y pido a la dirección de Paramount que redoble su compromiso con los trabajadores de la industria en nuestra ciudad».

La alcaldesa Bass ha impulsado la industria emblemática de Los Ángeles desde que era presidenta de la Asamblea Estatal, supervisando la aprobación del Programa Inaugural de Créditos Fiscales para Cine y Televisión. Ahora, como alcaldesa, ha utilizado su autoridad para centrarse en simplificar los procesos municipales y brindar un excelente servicio al cliente, para que los creadores y los equipos puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer, en la ciudad que mejor lo hace.

La semana pasada, la alcaldesa Bass y líderes de la industria del entretenimiento de Los Ángeles presentaron un nuevo programa piloto para apoyar las producciones cinematográficas de todos los tamaños en la ciudad, ofreciendo un 20 % de descuento en los estacionamientos municipales del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT). Un obstáculo importante para las producciones es el costo del estacionamiento de equipos, camiones, vehículos para el elenco y remolques necesarios para el rodaje. Este programa piloto, resultado directo de la Directiva Ejecutiva 11 de la alcaldesa Bass, facilitará y abaratará las operaciones de las producciones en Los Ángeles, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las actividades diarias para residentes y empresas.

Entre los avances adicionales para fortalecer la industria del entretenimiento bajo la Directiva Ejecutiva 11 del alcalde Bass se incluyen:

Las tarifas de filmación en el Observatorio Griffith se han reducido en un 70%.

La Biblioteca Central ha reabierto sus puertas para rodajes después de más de una década.

El Puerto de Los Ángeles ha reducido a la mitad el tiempo necesario para revisar las solicitudes de permisos de rodaje.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles ha ampliado el horario de su personal para garantizar la tramitación oportuna de las solicitudes de colocación de señalización en la vía pública y de los cambios necesarios para las producciones locales.

El Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) ha preaprobado ciertos cierres en el centro de Los Ángeles, lo que permite a FilmLA autorizar el cierre de carriles en las aceras y de calles locales de acuerdo con las directrices establecidas.

Desde que entró en vigor la directiva del alcalde, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha identificado actividades y lugares donde se puede prescindir o reducir la asignación de personal.

Además, el nombramiento de Steve Kang, presidente de la Junta de Obras Públicas, como enlace del alcalde con la industria del cine y la televisión, ha simplificado muchos de los obstáculos cotidianos que enfrentan las producciones en Los Ángeles. Al brindar un servicio personalizado y abordar los problemas directamente a medida que surgen, el enlace del alcalde garantiza que las producciones reciban apoyo oportuno y que la ciudad siga siendo un socio favorable para la industria cinematográfica.

El alcalde Bass tomó recientemente medidas ejecutivas para dar la bienvenida a producciones como Baywatch de regreso a Los Ángeles. Esto se produce tras la histórica aprobación del programa ampliado de créditos fiscales para cine y televisión del gobernador Newsom. Además, este año, el alcalde Bass se unió a Cinespace y East End Studios para celebrar la gran inauguración de sus nuevos campus en Los Ángeles.

El alcalde Bass también creó un Consejo de la Industria del Entretenimiento para aprovechar la experiencia de los líderes del sector y emitió la Directiva Ejecutiva 8 para apoyar a la industria a nivel local, incluyendo el establecimiento de reuniones mensuales de grupos de trabajo con departamentos clave y partes interesadas de la industria, y exigiendo que todos los departamentos tengan un enlace designado para la producción de cine y televisión.

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