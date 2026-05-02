THALIA se une a Yuri para reimaginar “Todo, Todo, Todo” en clave cumbia, rindiendo homenaje a una era icónica de la música latina

Crédito de Foto: Gerardo Briceño

El ícono global Thalia se une a la legendaria Yuri para estrenar el video oficial de su éxito colaborativo “Todo, Todo, Todo” , una reinterpretación en clave cumbia del clásico de Daniela Romo (1991). La canción forma parte de su más reciente álbum, “Todo Suena Mejor En Cumbia” , un proyecto que retoma uno de los sonidos más presentes en su trayectoria y lo lleva a una nueva etapa. El video de “Todo Todo Todo” ya está disponible en el canal de Youtube de Thalía.

Para Thalía, este lanzamiento es profundamente personal. Como refleja en su más reciente álbum, la cumbia ha formado parte de su vida desde la infancia, moldeando su forma de entender y conectarse con la música. “Todo Suena Mejor En Cumbia” le permitió reencontrarse con esos recuerdos y emociones desde la perspectiva de la mujer y artista que es hoy. A esto se suma el valor de compartir este proyecto con Yuri, una de las figuras más representativas de la música mexicana, dando nueva vida a una canción que ha trascendido generaciones.

Dirigido por Ighor Cardozo y producido por Manuel Paez , el video se desarrolla a través de mundos visuales contrastantes. Abre con el dúo en un entorno elegante, inspirado en el burlesque, luciendo vestuarios de corista de alto nivel que encarnan la fuerza total de su poder estelar combinado. La escena luego da un giro marcado hacia una estética de motociclistas, audaz y de alto impacto, con ambos artistas en estilismos de cuero elegantes que potencian la actitud y el carácter del tema, creando un ritmo visual dinámico que refleja la energía de la canción.

El estreno llega tras una semana clave para Thalía, quien fue recientemente reconocida con el Icon Award en la gala Billboard Women in Music 2026 . Mientras continúa celebrando más de tres décadas de trayectoria, “Todo, Todo, Todo” se consolida como un reflejo de su vigencia y de su firme creencia de que, al final, todo suena mejor en cumbia.

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