Lotería Nacional realiza el sorteo “El Gordo Navideño” con más de $3 millones en premios

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia realiza este sábado el sorteo especial “El Gordo Navideño”, considerado el más importante del año, con una bolsa de premios que supera los tres millones de dólares, distribuidos en más de 12,000 oportunidades de ganar.

El evento se lleva a cabo en Metrocentro San Salvador a partir de las 7:30 de la noche, con transmisión en vivo por Canal 10, Radio El Salvador y las plataformas digitales de la institución. Los resultados también estarán disponibles en la aplicación móvil “Lotería de El Salvador”, en redes sociales, periódicos y puntos de venta autorizados.

Según informó la institución, el sorteo cuenta con tres premios principales:

Primer premio: $1.5 millones

Segundo premio: $100,000

Tercer premio: $50,000

Los tres premios no son acumulables. Para ganar uno de los premios mayores o de urna, se debe acertar tanto el número de serie como el número de billete. También se entregarán premios por aproximación anterior y posterior, terminación y coincidencia de números.

La Lotería emitió 100,000 billetes agrupados en series de 100, numeradas del 000 al 999. Cada billete está dividido en 40 fracciones, con un valor de $1.50 por fracción. Una sola fracción ganadora del primer premio otorgará $37,500.

La institución señaló que este sorteo busca mantener la transparencia y brindar más oportunidades de participación a los salvadoreños durante las festividades de fin de año.

De cara al próximo año, la Lotería adelantó que continuará implementando nuevos productos y sorteos, con el objetivo de fortalecer la confianza del público y ampliar los beneficios sociales que financia con sus operaciones.

