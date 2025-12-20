Centro Histórico cerrará calles este domingo por caravana de globos gigantes

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que varias calles del Centro Histórico de San Salvador estarán cerradas este domingo 21 de diciembre, debido a la realización de la tradicional caravana Coca-Cola de globos gigantes.

Según la institución, el primer dispositivo de control vehicular se activará a la medianoche del domingo y abarcará desde el semáforo que conecta la 25 avenida Sur hasta la salida de la avenida Cuscatlán y la 6a calle Oriente, en el microcentro capitalino.

A partir del mediodía se implementará un segundo dispositivo que incluirá cierres en la 15a, 17a y 19a avenida Sur, así como en la calle Arce y las avenidas 13a, 11a, 9a y 7a Sur. El área destinada para estacionamientos estará habilitada sobre la 4a calle Poniente, precisó el VMT en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Las autoridades pidieron a los automovilistas atender las indicaciones de los gestores de tránsito y planificar con anticipación sus desplazamientos, ya que las restricciones se mantendrán durante gran parte del día.

El desfile de globos gigantes iniciará a las 4:00 de la tarde y recorrerá la renovada calle Rubén Darío hasta culminar en la plaza General Gerardo Barrios. La actividad forma parte de las celebraciones navideñas en el Centro Histórico y se espera la asistencia de miles de familias.

La caravana (que tuvo su primera edición en diciembre de 2024) contará con decenas de figuras inflables, música y presentaciones artísticas, en un evento diseñado para el disfrute gratuito del público.

El VMT también anunció que este fin de semana desplegará a unos 100 gestores de tránsito en distintos puntos de San Salvador, como parte del operativo especial para garantizar la movilidad durante la final de la Primera División entre Firpo y Alianza, programada para el sábado.

Con estos dispositivos, la institución busca mantener un flujo vehicular ordenado y evitar congestionamientos en zonas de alta concentración de personas durante las festividades.

