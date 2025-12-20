Sáb. Dic 20th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Centro Histórico cerrará calles este domingo por caravana de globos gigantes

Dic 20, 2025 #Caravana, #Centro Histórico, #Cierre de calles, #Desfile, #El Salvador, #Globos gigantes

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que varias calles del Centro Histórico de San Salvador estarán cerradas este domingo 21 de diciembre, debido a la realización de la tradicional caravana Coca-Cola de globos gigantes.

Según la institución, el primer dispositivo de control vehicular se activará a la medianoche del domingo y abarcará desde el semáforo que conecta la 25 avenida Sur hasta la salida de la avenida Cuscatlán y la 6a calle Oriente, en el microcentro capitalino.

A partir del mediodía se implementará un segundo dispositivo que incluirá cierres en la 15a, 17a y 19a avenida Sur, así como en la calle Arce y las avenidas 13a, 11a, 9a y 7a Sur. El área destinada para estacionamientos estará habilitada sobre la 4a calle Poniente, precisó el VMT en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Las autoridades pidieron a los automovilistas atender las indicaciones de los gestores de tránsito y planificar con anticipación sus desplazamientos, ya que las restricciones se mantendrán durante gran parte del día.

El desfile de globos gigantes iniciará a las 4:00 de la tarde y recorrerá la renovada calle Rubén Darío hasta culminar en la plaza General Gerardo Barrios. La actividad forma parte de las celebraciones navideñas en el Centro Histórico y se espera la asistencia de miles de familias.

La caravana (que tuvo su primera edición en diciembre de 2024) contará con decenas de figuras inflables, música y presentaciones artísticas, en un evento diseñado para el disfrute gratuito del público.

El VMT también anunció que este fin de semana desplegará a unos 100 gestores de tránsito en distintos puntos de San Salvador, como parte del operativo especial para garantizar la movilidad durante la final de la Primera División entre Firpo y Alianza, programada para el sábado.

Con estos dispositivos, la institución busca mantener un flujo vehicular ordenado y evitar congestionamientos en zonas de alta concentración de personas durante las festividades.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

El Salvador inicia obras de su primer cable submarino de internet

Dic 20, 2025
El Salvador

Condenan a 10 años de prisión a hombre que apuñaló a su expareja en la UES

Dic 20, 2025
El Salvador

SISTEMA FEDECRÉDITO entrega premio del 1er sorteo la promoción gana fácil

Dic 19, 2025
error: Contenido protegido