Luis Miguel marca récord en su primer día de ventas

Más de 400.000 tickets vendidos en menos de un día. 19 conciertos sold out en EEUU, 9 conciertos sold out en Argentina y 6 conciertos sold out en Chile.

En un solo día: la mayoría de los conciertos vendidos en Estados Unidos, las nueve funciones que ofrecerá en Argentina y las seis funciones que dará en Chile han sido SOLD OUT en menos de 24 horas. Y es que, faltando horas para salir a la venta, más de 1.000.000 de personas esperaban en la fila virtual.

Luis Miguel sigue haciendo historia como uno de los artistas más importantes e influyentes de la música en español, con este impactante regreso a los escenarios, indiscutiblemente el más esperado por sus millones de fans; destacando el contundente “Sold Out” en el Madison Square Garden, de New York, y la locura desatada en Miami donde se tuvo que abrir una segunda función en el Kaseya Center, debido a la alta demanda, ya que en cuestión de horas se agotaron las entradas.

El Sol de México anunció su nueva gira “LUIS MIGUEL TOUR 2023”, marcando un éxito que quedará en la historia. Sin dudas, El Sol de México es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. A horas de haber salido a la venta con parte del Tour 2023, rompió récords históricos.

Argentina será el primer país en recibir a El Sol de México, desde su última gira “México por Siempre”, realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como “Gira del Año”.

Al respecto, Pollstar, la revista internacional más reconocida de la industria del entretenimiento en vivo, destacó que Luis Miguel vendió más boletos que cualquier otro artista en el mundo en un periodo de 30 días.

“Luis Miguel Tour 2023” se extenderá por Sudamérica, México y Estados Unidos, con más de 53 fechas confirmadas hasta el momento, bajo la producción mundial de Cárdenas Marketing Network, Inc. CMN, y Fénix Entertainment.

