Maduro anuncia que la Navidad comenzará el 1 octubre en Venezuela

Día a Día News

Venezuela—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Navidad en el país caribeño comenzará el próximo 1 de octubre, en lugar de diciembre, como parte de un intento de fomentar la economía y mantener la tradición festiva. La medida fue difundida a través de la cadena estatal VTV, donde el mandatario aseguró que se aplicará «la fórmula de otros años», que según él ha resultado beneficiosa para la economía, la cultura y la alegría de los ciudadanos.

Maduro destacó que adelantar la Navidad es una forma de «defender el derecho a la felicidad» de la población y de garantizar espacios de unión frente a las dificultades. Señaló que este año es «bueno y bonito» y que el país ha logrado «rehacerse y reconstruirse» pese a las crisis internas y los problemas internacionales, en referencia a la creciente tensión con Estados Unidos.

El adelanto de la Navidad no es nuevo en Venezuela. El gobierno de Maduro lo ha implementado en 2024 y en años anteriores, utilizando este periodo para repartir paquetes de comida entre los barrios más humildes. La iniciativa busca, según el mandatario, mantener el espíritu festivo y ofrecer apoyo social a las comunidades más afectadas por la situación económica.

La medida también coincide con estrategias gubernamentales para incentivar el consumo y generar dinamismo en sectores comerciales durante un periodo tradicionalmente bajo en ventas previas a diciembre.

Actualmente, Venezuela atraviesa un contexto complejo, la economía sigue afectada por la inflación y la escasez de productos básicos, mientras que la crisis política y la tensión con Estados Unidos persisten.

