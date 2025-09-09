Mar. Sep 9th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Internacionales

Maduro anuncia que la Navidad comenzará el 1 octubre en Venezuela

Sep 9, 2025 #Conflicto, #Economía, #Navidad adelantada, #Nicolas Maduro, #Venezuela

Día a Día News

Venezuela—El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Navidad en el país caribeño comenzará el próximo 1 de octubre, en lugar de diciembre, como parte de un intento de fomentar la economía y mantener la tradición festiva. La medida fue difundida a través de la cadena estatal VTV, donde el mandatario aseguró que se aplicará «la fórmula de otros años», que según él ha resultado beneficiosa para la economía, la cultura y la alegría de los ciudadanos.

Maduro destacó que adelantar la Navidad es una forma de «defender el derecho a la felicidad» de la población y de garantizar espacios de unión frente a las dificultades. Señaló que este año es «bueno y bonito» y que el país ha logrado «rehacerse y reconstruirse» pese a las crisis internas y los problemas internacionales, en referencia a la creciente tensión con Estados Unidos.

El adelanto de la Navidad no es nuevo en Venezuela. El gobierno de Maduro lo ha implementado en 2024 y en años anteriores, utilizando este periodo para repartir paquetes de comida entre los barrios más humildes. La iniciativa busca, según el mandatario, mantener el espíritu festivo y ofrecer apoyo social a las comunidades más afectadas por la situación económica.

La medida también coincide con estrategias gubernamentales para incentivar el consumo y generar dinamismo en sectores comerciales durante un periodo tradicionalmente bajo en ventas previas a diciembre.

Actualmente, Venezuela atraviesa un contexto complejo, la economía sigue afectada por la inflación y la escasez de productos básicos, mientras que la crisis política y la tensión con Estados Unidos persisten.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Internacionales

EEUU detiene a más de 600 en operativo contra el el Cártel de Sinaloa

Sep 9, 2025
Internacionales

Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

Sep 8, 2025
Estados Unidos Internacionales

Redada en planta de Hyundai-LG deja 475 detenidos en Georgia

Sep 6, 2025
error: Contenido protegido