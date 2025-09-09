Mar. Sep 9th, 2025

Internacionales

EEUU detiene a más de 600 en operativo contra el el Cártel de Sinaloa

Sep 9, 2025 #Cartel de Sinaloa, #DEA, #EEUU, #Operativo

Día a Día News

EEUU–La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), por sus siglas en inglés), informó este martes que más de 600 personas fueron detenidas en una operación internacional dirigida al Cártel de Sinaloa, designado por Washington como organización terrorista en febrero pasado.

Según la DEA, la operación se desarrolló de manera coordinada en siete países, sin especificar las ubicaciones exactas de los arrestos. Las autoridades describieron la acción como un «golpe significativo» contra la organización a nivel internacional, ejecutado conforme a la ley.

En total, se reportaron 617 detenciones, la incautación de más de 10 toneladas de drogas y más de 400 armas de fuego. La mayoría de las drogas decomisadas incluían metanfetamina, cocaína y heroína. Asimismo, la organización tenía en su poder aproximadamente 11 millones de dólares en efectivo.

En febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que ocho cárteles serían designados como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el Cártel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha de El Salvador y el Tren de Aragua de Venezuela.

Recientemente, la Administración Trump amplió esta lista para incluir a los cárteles ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros, lo que permite un intercambio de información más ágil con otros servicios de inteligencia para posibles futuras operaciones.

