Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

El domingo, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, proclamándolos nuevos santos de la Iglesia católica. Acutis, conocido como el ‘influencer de Dios’, se convierte en el primer santo millennial tras fallecer en 2006, a los 15 años, víctima de leucemia.

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, en una familia italiana. Durante su corta vida, combinó su pasión por la informática con su fe, utilizando la tecnología para difundir valores cristianos. La Iglesia le atribuye la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense que en 2022 sufrió un grave traumatismo craneoencefálico tras un accidente de bicicleta y logró recuperarse tras permanecer en coma.

Acutis iba a ser canonizado en abril de este año, durante el Jubileo de los Adolescentes, pero la ceremonia se suspendió debido al fallecimiento del Papa Francisco. Durante la homilía, el Papa León XIV señaló que los nuevos santos representan “una invitación a todos, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra”.

Pier Giorgio Frassati, quien también fue proclamado santo, nació en Turín en 1901 en el seno de una familia burguesa y falleció el 4 de julio de 1925, a los 24 años, por poliomielitis fulminante. Desde joven, se involucró activamente en asociaciones católicas y dedicó gran parte de su vida a ayudar a los más pobres, proveyéndoles de alimento, ropa y otros recursos esenciales, a pesar de las discrepancias con su familia.

Sobre Frassati, el pontífice afirmó que “impulsado por la fuerza del Evangelio y la pertenencia a asociaciones eclesiales, se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política y se desgastó con ardor al servicio de los pobres”. Su ejemplo refleja la integración de la fe con la acción social y el compromiso con los más necesitados.

Con la canonización de Acutis y Frassati, la Iglesia católica reconoce la vida de dos jóvenes que, desde contextos distintos, centraron sus esfuerzos en la fe, la ayuda a los demás y el ejemplo para las nuevas generaciones.

