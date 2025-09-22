Maduro llama a campesinos a prepararse ante posible amenaza de EE. UU.

Día a Día News

Venezuela–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este lunes a los campesinos del país a prepararse para «tomar las armas» ante un eventual ataque por parte del Ejército de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión en la región tras recientes bombardeos contra embarcaciones en el Caribe.

Maduro afirmó que Venezuela se encuentra «bajo la amenaza de Estados Unidos» y expresó su confianza en que los campesinos darán «un paso al frente» para defender el país si se produce una agresión. Según informó la cadena VTV, el mandatario señaló que millones de campesinos podrían estar listos para intervenir en caso de conflicto.

El jefe de Estado insistió en que el país está «más unido que nunca» para garantizar «la soberanía, la paz y el derecho a la vida», y lanzó un mensaje directo a Washington: «Le decimos al imperio que basta de amenazas».

La declaración se produce tras el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en varias regiones del país, con actividades de «entrenamiento» y «adiestramiento en el manejo de armas», como parte de un plan de defensa territorial recientemente implementado.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, describió la jornada como un «hito» en la «revolución militar» y aseguró que estas acciones buscan «defender centímetro a centímetro la patria».

La situación refleja un aumento de la tensión en la región caribeña, con la administración de Maduro reforzando la preparación de la población civil y de las fuerzas armadas ante posibles confrontaciones internacionales.

