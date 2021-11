MAG busca coordinar acciones con ganaderos para erradicar la competencia desleal

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), busca coordinar acciones con ganaderos del país para erradicar la competencia desleal, como parte de la estrategia “Cero tolerancia en las fronteras”.

Para ello, el ministro de Agricultura, David Martínez, informó que iniciará una gira la próxima semana en diferentes partes del país, para poder coordinar acciones con ganaderos e impulsar el desarrollo de la producción local.

“El modelo heredado parecía que tenía la intención de anular al productor local. Tienen diferentes desventajas: cuentan con una producción ganadera compitiendo con países vecinos que su producción principal no es la leche, eso hace que su estructura de costos sea mucho mayor que la de los países vecinos”, dijo el ministro Martínez.

Asimismo, las acciones refuerzan la estrategia del gobierno de “Cero tolerancia en las fronteras”, en la que trabaja el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional Civil (PNC) contra el contrabando.

“¿Qué vamos a hacer con el resto? Lo vamos a decomisar, así de simple. Porque si no hay una trazabilidad quiere decir que ese producto ingresó por punto ciego y que no hay garantía de que cumpla con la microbiología. Pero no solo eso, ese producto está ingresando sin pago de impuestos y pone en una desventaja total”, agregó el funcionario.

Fuente: Secretaría de prensa de la presidencia

#MAG

Compartir