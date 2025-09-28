MAP International colabora en el lanzamiento de una campaña de detección del cáncer de próstata en Vietnam

MAP International, una organización de salud global reconocida internacionalmente con sede en Brunswick, Georgia, se enorgullece de asociarse con Project Vietnam Foundation y la organización de financiación Astellas Pharma Inc., para implementar una iniciativa de salud pública para ayudar a aumentar la conciencia sobre el cáncer de próstata y promover la detección temprana en Vietnam.

A nivel mundial, el cáncer es la segunda causa principal de muerte y el país de Vietnam registra aproximadamente 165.000 nuevos casos de cáncer y alrededor de 115.000 muertes por cáncer cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De todos los cánceres, el cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial, sólo superado por el cáncer de pulmón.

La detección temprana del cáncer mediante un cribado metódico puede mejorar significativamente los resultados de salud y reducir las tasas de mortalidad. Si bien el cribado no reduce la incidencia de la enfermedad, sí actúa como prevención secundaria, permitiendo una intervención y un tratamiento más tempranos y aumentando las tasas de supervivencia.

Con esto en mente, MAP International y sus socios lanzaron la campaña a fines del verano de 2025, marcando el comienzo de un compromiso de cuatro años para mejorar la salud de los hombres en todo el país de Vietnam.

Este programa está financiado por Astellas Pharma Inc., un socio farmacéutico que también apoyó la exitosa campaña de salud de la próstata de MAP International en la República Dominicana.

Inicialmente, la campaña comenzará en un hospital, con el objetivo de realizar pruebas de detección a 1000 hombres cada año. Estas pruebas se ofrecerán de forma gratuita a pacientes que, de otro modo, no tendrían acceso ni recursos para pagar los servicios. A las personas cuyos resultados iniciales de las pruebas de detección sean anormales, se les proporcionarán pruebas de seguimiento adicionales y biopsias.

Además de realizar pruebas de detección de cáncer, el programa busca implementar programas de extensión comunitaria que eduquen a los hombres sobre la salud general de la próstata y los beneficios de la detección temprana del cáncer de próstata. Otro objetivo de estas iniciativas de educación comunitaria es reducir el miedo y el estigma en torno a las pruebas de detección de cáncer de próstata.

A nivel regional, la campaña también desarrollará e implementará capacitaciones para profesionales de la salud vietnamitas locales, educándolos sobre las últimas técnicas de detección y manejo de pacientes.

A nivel sistémico, las capacitaciones formales se ampliarán para incluir a los proveedores de atención médica en todo Vietnam, estableciendo un plan de estudios estandarizado para la detección y el tratamiento del cáncer de próstata y apoyando la capacitación en el lugar para los equipos de atención médica.

Con los datos recopilados durante esta campaña de cuatro años, MAP International y sus socios esperan que la salud de la próstata se convierta en una prioridad nacional en Vietnam, brindando un tratamiento más específico y eficiente a los hombres de todo el país. A través de esta iniciativa, MAP International y sus socios están abordando una brecha crítica en la atención médica preventiva y trabajando para salvar vidas mediante la educación, la intervención temprana y un mayor acceso a la atención.

