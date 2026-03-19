Dueño de perro condenado a pagar $765 tras ataque a hombre en Soyapango

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ElSalvador–El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango avaló un acuerdo conciliatorio entre dos ciudadanos, tras un caso de lesiones culposas derivado del ataque de un perro ocurrido en la colonia Montecarmelo.

Como parte de la resolución, el propietario del animal, Gerardo Antonio C. D., de 34 años, deberá cancelar un pago único de $765 a la víctima, Mario Ernesto E. V., de 57 años, en concepto de responsabilidad civil por las lesiones ocasionadas.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el hecho se registró la noche del 2 de marzo, cuando el afectado se dirigía hacia una tienda del sector. En ese momento, un perro de raza mixta que era sostenido por su dueño logró soltarse y lo atacó, causándole mordeduras en el antebrazo y la pierna izquierda.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada a una unidad de FOSALUD, donde recibió atención médica que incluyó la aplicación de sueros y el tratamiento preventivo contra la rabia.

El proceso de recuperación se extendió hasta inicios de esta semana, cuando el paciente recibió el alta médica. El acuerdo entre ambas partes fue ratificado durante la audiencia inicial, dando por resuelto el caso en sede judicial.

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