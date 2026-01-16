María Corina Machado entrega simbólicamente su Nobel de la Paz a Donald Trump durante reunión en Washington

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro privado con la líder opositora venezolana María Corina Machado el 15 de enero en el Despacho Oval, en Washington. Durante la reunión, Machado le entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz, un gesto que ha generado atención internacional y debate, ya que la Fundación Nobel recuerda que los galardones son intransferibles e irrevocables.

Trump confirmó el encuentro a través de su red social Truth Social, donde publicó: “Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado”. El mandatario describió el gesto como “una muestra de respeto mutuo” y no se refirió a Machado como líder de la oposición venezolana.

Por su parte, Machado declaró ante la prensa que confía en el apoyo de Trump “para la libertad de Venezuela” y explicó que le entregó la medalla “por su compromiso único con la libertad”. Añadió que la reunión fue “un día histórico” y aseguró que transmitió al presidente estadounidense “el compromiso que existe en la sociedad venezolana para avanzar hacia una transición democrática sólida y estable”.

Machado destacó que quedó impresionada con la claridad de Trump y con su conocimiento sobre la situación de Venezuela. Según afirmó, el mandatario estadounidense “está comprometido con la libertad de los presos políticos y con el pueblo venezolano”.

El encuentro se produce en un contexto político complejo para Venezuela, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida a inicios de enero. Desde entonces, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del régimen, funge como presidenta encargada, con reconocimiento de “cooperación” por parte de la Casa Blanca. Días atrás, Trump había descartado públicamente a Machado como figura para encabezar la transición venezolana, argumentando que no contaba con suficiente apoyo interno.

La Fundación Nobel, por su parte, reiteró en un comunicado que los premios no pueden ser transferidos ni cedidos a terceros, independientemente de la intención simbólica del acto.

El encuentro entre Trump y Machado refuerza la atención internacional sobre la crisis política venezolana y el papel que Washington podría desempeñar en los próximos pasos del país sudamericano.

