Policía decomisa 375 kilos de cocaína en operativo marítimo en el río Jiboa

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), incautó 375 kilogramos de cocaína durante un operativo ejecutado en la bocana del río Jiboa, en el límite entre los departamentos de San Vicente y La Paz.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó que la droga fue valorada en aproximadamente $9.4 millones en el mercado internacional.

En la intervención fueron capturados dos hombres identificados como Ubaldo Reyes Juárez, de nacionalidad salvadoreña, y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco. Ambos se encontraban a bordo de una lancha que, según las investigaciones, había zarpado desde Nicaragua con destino a Guatemala.

Durante el procedimiento también se decomisaron dos teléfonos celulares y un dispositivo GPS, los cuales serán analizados como parte de la investigación para determinar posibles vínculos con redes transnacionales dedicadas al narcotráfico.

Villatoro destacó que el éxito de la operación responde al trabajo coordinado entre las unidades especializadas de la PNC y las fuerzas marítimas, en el marco de las estrategias impulsadas por el Gobierno para combatir el tráfico ilícito en aguas nacionales.

“Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida. Cada operación representa un mensaje claro a las estructuras criminales: El Salvador no será plataforma del crimen organizado”, expresó el funcionario.

El ministro reiteró que el país mantiene un control permanente sobre sus fronteras marítimas y aéreas, como parte del plan de seguridad impulsado por el Ejecutivo, el cual ha permitido reducir significativamente el tránsito de droga en territorio salvadoreño.

Las autoridades de Seguridad indicaron que el cargamento fue trasladado bajo estrictas medidas de custodia hacia las bodegas de la División Antinarcóticos de la PNC, donde será procesado conforme a los protocolos establecidos.

El operativo en la bocana del río Jiboa se suma a otras acciones recientes en las que las fuerzas de seguridad han logrado interrumpir rutas marítimas utilizadas por organizaciones del narcotráfico para trasladar cargamentos entre Sudamérica y el norte del continente.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos meses se ha reforzado la vigilancia costera en puntos estratégicos del litoral salvadoreño, permitiendo detectar y neutralizar embarcaciones sospechosas antes de que logren alcanzar aguas internacionales.

El ministro Villatoro reiteró que las instituciones de seguridad continuarán actuando con firmeza contra las estructuras que intenten utilizar el territorio salvadoreño como corredor del narcotráfico.

“Sepan que El Salvador no es ni será puente para el narcotráfico”, concluyó.

Con este decomiso, las autoridades subrayan el compromiso de mantener el control del espacio marítimo salvadoreño y fortalecer la denominada Muralla del Pacífico, una estrategia destinada a cerrar el paso a las operaciones del crimen organizado internacional.

