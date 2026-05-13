MARN prevé temperaturas de hasta 40 °C y lluvias aisladas para este miércoles

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles continuará el ambiente caluroso en gran parte de El Salvador, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius en el oriente del país y lluvias aisladas en algunos sectores.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la madrugada podrían registrarse precipitaciones en zonas de la costa central y oriental. Sin embargo, para la mañana y gran parte de la tarde se espera cielo poco nublado y sin lluvias en la mayoría del territorio nacional.

Las condiciones cambiarían nuevamente durante la noche, cuando se prevén lluvias puntuales en sectores de la zona oriental, paracentral y áreas cercanas al litoral, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada del jueves.

El MARN detalló que el viento se mantendrá entre los 9 y 18 kilómetros por hora, aunque en zonas altas podrían registrarse ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora.

Además, la institución señaló que persistirá un ambiente muy cálido durante la tarde y primeras horas de la noche, mientras que en la madrugada se espera un leve descenso en las temperaturas.

Según el informe oficial, estas condiciones están asociadas al flujo acelerado del este, combinado con poca humedad e inestabilidades atmosféricas que favorecen la formación aislada de nubosidad y lluvias.

En cuanto a las temperaturas máximas previstas, La Unión podría llegar a los 40 grados Celsius y San Miguel a los 39. Mientras tanto, San Salvador y Santa Ana alcanzarían hasta los 35 grados.

El MARN también recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, además de mantenerse hidratado y tomar precauciones ante el calor intenso.

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