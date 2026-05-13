El Salvador inicia Panamericano de Ajedrez U7-U17 con 400 atletas de 25 países

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ElSalvador–La playa Salinitas, en Sonsonate, alberga el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez U7-U17, evento que reúne a cerca de 400 atletas provenientes de 25 países del continente.

Las primeras rondas de la competencia se disputaron este lunes, marcando el inicio oficial del torneo juvenil, donde los participantes pusieron a prueba sus estrategias en las diferentes categorías.

La inauguración contó con la participación del gerente administrativo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Juan José Gómez, quien destacó el respaldo al desarrollo de distintas disciplinas deportivas en el país.

“Como gobierno de El Salvador estamos apoyando el desarrollo de todos los deportes y el ajedrez es uno de ellos”, expresó Gómez durante el acto protocolario.

En la ceremonia también participaron David Blanco, José Carrillo Pujol, Alejandra Durán y Nicolás Ocón.

Carrillo Pujol señaló que el torneo representa una nueva etapa para la competencia continental, luego de cambios impulsados por la Federación Mundial de Ajedrez que permiten a los jugadores representar oficialmente a sus países y competir por títulos.

La delegación salvadoreña está integrada por 20 ajedrecistas, entre ellos Alejandra Melara, Carlos Roberto Ibarra, además de Marvin Guevara y Santiago Guevara.

En los resultados de la primera ronda, Carlos Ibarra derrotó al nicaragüense Félix Espinoza en la categoría U17 masculina, mientras que Marvin Guevara venció al peruano Percy Gutarra. En U13, Santiago Guevara superó al peruano Juan Diego Durán.

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