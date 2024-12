Más de 10 años promoviendo la eficiencia energética

Distribution warehouse interior with workers wearing hardhats and reflective jackets walking in storage area.

Durante más de una década, AES El Salvador ha implementado capacitación en eficiencia energética dirigida a sus clientes industriales. Desde su lanzamiento, esta iniciativa ha beneficiado a 453 empresas, en su mayoría locales, así como algunas regionales, además de instituciones públicas. A través de este programa, se les ha brindado capacitación técnica especializada para integrar prácticas de eficiencia energética y energía fotovoltaica para autoconsumo en sus operaciones. Como resultado de este esfuerzo, 641 personas han adquirido los conocimientos necesarios para implementar estrategias que optimizan el uso de la energía, lo que ha permitido a las empresas e instituciones reducir su impacto ambiental, mejorar su competitividad y aplicar tecnologías más sostenibles. A lo largo de estos 12 años, AES El Salvador ha destacado que los cursos impartidos han sido clave para mejorar el uso de los recursos energéticos en el país. "Estamos orgullosos de celebrar esta década de logros junto a las empresas y profesionales que han confiado en nuestro compromiso con la eficiencia energética. Este esfuerzo colectivo no solo beneficia a las empresas en términos económicos, sino que también contribuye de manera significativa a la sostenibilidad ambiental de nuestro país", señaló Miguel Campos, Vicepresidente de Mercado Eléctrico y Relaciones Externas de AES El Salvador. AES El Salvador continúa trabajando de la mano con la industria para fomentar una cultura de eficiencia energética y consolidar su rol como aliado estratégico en el camino hacia un futuro más sostenible para El Salvador y la región.