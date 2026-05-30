Onda tropical mantendrá lluvias en todo el país este sábado

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ElSalvador–El Salvador continuará bajo condiciones lluviosas este sábado debido a la influencia de una onda tropical, una vaguada en altura y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), fenómenos que favorecerán la formación de precipitaciones y tormentas en distintas zonas del país, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se esperan lluvias en sectores del oriente del territorio, mientras que por la mañana podrían registrarse precipitaciones en áreas costeras y cercanas a la cordillera volcánica.

Para la tarde, las lluvias tenderán a extenderse hacia gran parte del país, con mayor incidencia en la cordillera volcánica y la zona norte. En horas de la noche, las tormentas se concentrarán inicialmente en el oriente y norte, desplazándose posteriormente hacia otros sectores del territorio nacional.

Las autoridades indicaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 35 kilómetros por hora durante las tormentas.

Aunque el ambiente continuará cálido durante el día, las temperaturas serán ligeramente más bajas en comparación con jornadas recientes. Entre las máximas previstas destacan los 36 grados Celsius en San Miguel, 35 grados en La Libertad y La Unión, 34 grados en Acajutla, 33 grados en Nueva Concepción, 32 grados en Santa Ana y 30 grados en San Salvador.

Medio Ambiente también informó sobre el acercamiento de una nueva onda tropical ubicada al norte de Panamá, la cual podría continuar influyendo en las condiciones atmosféricas de la región durante los próximos días.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene vigilancia sobre una amplia área de baja presión en el océano Pacífico, al suroeste de la península de Baja California, con potencial de evolucionar a depresión tropical durante la próxima semana.

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