Bukele asegura que el 100 % de estudiantes del sistema público ya recibió paquetes escolares

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ElSalvador–El Gobierno de El Salvador completó la entrega de paquetes escolares a la totalidad de estudiantes que cursan estudios en escuelas, parvularias e institutos públicos del país, según informó el presidente Nayib Bukele este viernes.

De acuerdo con el mandatario, la distribución alcanzó al 100 % de los niños y jóvenes inscritos en el sistema educativo público, como parte del programa de apoyo para el año lectivo 2026.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el presidente destacó que la entrega fue completada a nivel nacional y expresó su expectativa de que el país pueda convertirse en un referente en materia educativa en los próximos años, al igual que, según afirmó, ya lo es en seguridad.

Los paquetes escolares incluyen uniformes, calzado, cuadernos, libros y otros útiles educativos. Además, dependiendo del nivel académico de cada estudiante, también se entregan dispositivos tecnológicos como tabletas y computadoras portátiles.

La preparación de los paquetes escolares inició en enero de 2026 bajo la coordinación del Ministerio de Educación, que organizó distintos tipos de paquetes adaptados a los grados que cursan los alumnos.

El programa busca garantizar que los estudiantes del sistema público cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades académicas durante el presente año escolar.

Entregamos paquetes escolares al 100% de los niños y jóvenes que estudian en todas las escuelas, parvularias e institutos públicos de nuestro país.



En el mundo, ya somos un ejemplo en SEGURIDAD. Primero Dios, dentro de algunos años, también lo seremos en EDUCACIÓN. pic.twitter.com/0sIuksQmlD — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 30, 2026

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