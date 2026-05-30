Gas propano mantendrá su precio al consumidor pese al alza internacional en junio

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ElSalvador–El precio internacional del gas licuado de petróleo (GLP) registrará incrementos durante junio de 2026 debido a factores externos que han impactado el mercado mundial del propano, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Según la institución, la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúa influyendo en el comportamiento de los mercados energéticos. A ello se suma el aumento de la demanda de propano en países de Asia y Europa, impulsada por las condiciones derivadas del conflicto en Medio Oriente, lo que ha incrementado las exportaciones estadounidenses y presionado al alza los precios internacionales.

De acuerdo con la actualización de referencia, el cilindro de 35 libras tendría un precio de $16.84, el de 25 libras alcanzaría $12.09, el de 20 libras subiría a $9.74 y el de 10 libras llegaría a $5.00.

No obstante, el Gobierno mantendrá vigente el mecanismo de compensación contemplado en la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de Precios del GLP, por lo que los consumidores seguirán pagando los mismos precios actuales durante junio.

Con esta medida, los cilindros continuarán comercializándose a $15.50 el de 35 libras, $11.13 el de 25 libras, $8.98 el de 20 libras y $4.61 el de 10 libras.

Asimismo, el subsidio focalizado de $8.04 permanecerá vigente, permitiendo que las familias beneficiadas continúen pagando $3.09 por el cilindro de 25 libras. De acuerdo con las autoridades, este apoyo alcanza a más de un millón de hogares salvadoreños.

La DGEHM indicó que mantendrá las inspecciones en los puntos de venta para verificar el cumplimiento de los precios autorizados y el peso correcto de los cilindros distribuidos en el país.

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