Más de 4,000 asistentes celebran a las latinas

El 6° LATINAFest® Anual: Mente, Cuerpo y Alma, celebrado en la icónica LA Plaza de Cultura y Artes en el centro de Los Ángeles, concluyó exitosamente con una participación sin precedentes de más de 4,000 participantes, superando la asistencia del año pasado. . El festival, que tuvo lugar el domingo 24 de marzo de 2024, en celebración del Mes de la Historia de la Mujer, ha demostrado una vez más su importancia como el festival al aire libre más grande de la costa oeste dedicado a elevar a las latinas.

El LATINAFest de este año, patrocinado con orgullo por Chase, presentó una enriquecedora variedad de actividades, paneles y exhibiciones, todos destinados a celebrar la herencia cultural, el espíritu emprendedor y la poderosa influencia de las latinas. «Estamos encantados de habernos asociado con Chase por cuarto año consecutivo», dijo la cofundadora de LATINAFest, Bel Hernández. «Su continuo apoyo ha sido fundamental para hacer de este evento un faro de empoderamiento para las latinas en todo el país».

El festival destacó la beca Hero Woman Rising, patrocinada por Chase por cuarta vez, otorgando $5,000 a Claire Risoli de Pocha Los Ángeles. Esta subvención subraya el compromiso del festival de fomentar el espíritu empresarial y el liderazgo de las latinas dentro de la comunidad.

Además de la subvención, el Chase Pavilion mostró 10 empresas de propiedad latina que han florecido a través del programa de tutoría Chase for Business. Esta iniciativa es un testimonio de la dedicación de JPMorgan Chase para crear oportunidades para empresarios minoritarios, brindándoles recursos valiosos para superar barreras y tener éxito en sus empresas.

Paneles de empoderamiento como «The Latina Disruptor Panel», «Stepping Into Your Wealth», «Latina Media: Owning Our Narrative», «Glow and Guard» Mastering Sun-Safe Beauty de Neutrogena y otros presentaron a latinas influyentes de diversos campos, ofreciendo ideas. e inspiración para los asistentes. Además, los asistentes también recibieron minisesiones de maquillaje con maquilladores en el bar de belleza de Neutrogena. El festival también celebró a las autoras latinas en el Author’s Corner, proporcionando una plataforma para poderosas historias de empoderamiento y conexión cultural, incluida la autora más vendida. Alejandra Campoverdi.

Una colaboración innovadora con la veterana de la Marina de los EE. UU. y diseñadora de moda Carolina Hernandez dio como resultado el desfile de modas Inspired Movement, que destaca las últimas modas y accesorios de los proveedores de LATINAFest. Este desfile de moda, junto con el bar de belleza Neutrogena Glam Station, enfatizó el tema del festival de celebrar a las latinas a través de la moda y el bienestar.

Las asociaciones de LATINAFest con organizaciones como The Yoga Tree Cooperative y Ella Foundation, junto con el apoyo de patrocinadores nuevos y recurrentes, incluidos Telemundo, AARP, la Coalición Hispana de Pequeñas Empresas y Square, han enriquecido la experiencia del festival, ofreciendo a los asistentes un día lleno de inspiración. empoderamiento y comunidad.

«Estamos inmensamente agradecidos por el abrumador apoyo y participación de la comunidad, nuestros patrocinadores y todos los involucrados en hacer del LATINAFest de este año un éxito monumental», dijo la cofundadora Naibe Reynoso. «Juntas celebramos la fuerza, la diversidad y los logros de las latinas durante el Mes de la Historia de la Mujer y esperamos continuar esta tradición en los años venideros».

Fotos cortesía de LATINAFest®

