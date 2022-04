Más de 47 mil empleados de supermercados de California serán beneficiados con mejoras en sus contratos laborales

Más 47,000 empleados de supermercados serán beneficiados con un acuerdo que incluye aumentos de sueldos significativos, más hora, mejoras a beneficios médicos y provisiones de seguridad en las tiendas.



Trabajadores de supermercados representados por siete Locales sindicales de UFCW en el Sur y Centro de California votaron abrumadoramente para ratificar un nuevo contrato de tres años con Ralphs y Albertsons/Vons/Pavilions.



Los aumentos de sueldo incluyen $4.25/hr en los tres años del contrato para la mayoría de trabajadores y algunas clasificaciones recibirán incrementos más altos. Las mejoras salariales para el 2022 y 2023 también aplicarán para aproximadamente 7,000 trabajadores de Food 4 Less de acuerdo con el contrato negociado con Kroger el año pasado.



Para los trabajadores de Ralphs y Albertsons/Vons/Pavilions, el contrato aumenta las horas de trabajo mínimas semanales de 24 a 28 horas para los empleados de tiempo parcial con disponibilidad de trabajo y reduce el tiempo requerido para subir en la escala salarial, lo que también significa que más trabajadores recibirán sus beneficios más pronto. Esto resulta en aumentos significativos en pago neto, de hasta $3,000/anuales para algunos empleados.



El nuevo acuerdo también mejora los planes dental y de visión y protege los beneficios de pensión.



El contrato incluye provisiones para establecer comités de salud y seguridad en todas las tiendas de supermercado. Esto permite a los trabajadores tomar decisiones en temas de salud y seguridad en las tiendas para proteger a los trabajadores y clientes.



“Este nuevo contrato nos hace sentir que finalmente estamos tomando un paso en la dirección correcta para volver los empleos de supermercado una opción viable de carrera”, dijo Kim Sisson, Supervisora de un Vons en La Crescenta y miembro del comité de negociaciones. “Este contrato no solamente da a los trabajadores más dinero sino que también comienza a atender las disparidades de salario en las tiendas y nos da manera de decidir y atender nuevas inquietudes sobre seguridad como vayan surgiendo en el trabajo, lo cuál se ha vuelto muy importante en los últimos años”.



Erika Bentzen, Empleada de Comestibles en un Ralphs de Thousand Oaks y también miembro del equipo de negociaciones indica: “¡Hicimos historia! Esta fue la primera vez que los trabajadores fueron parte de las negociaciones y creo que hizo una diferencia tenernos ahí. Este es el mejor contrato en el país y estoy emocionada por el gran avance que hemos logrado incluyendo la cobertura médica”.



“Este contrato es el comienzo de la transformación de la industria de los supermercados. Los miembros estuvieron unidos en solidaridad no solamente dentro la tienda y en las protestas afuera de las tiendas sino también en la mesa de negociaciones. Los trabajadores hablaron y las compañías escucharon. Esto es transformador y la transformación continuará”, dijo John Grant, Presidente de UFCW Local 770.



El nuevo contrato cubre a más de 47,000 empleados de supermercados representados por los Locales de UFCW 8GS, 135, 324, 770, 1167, 1428 y 1442. Estos locales se ubican desde Paso Robles hasta la frontera de Estados Unidos-México.

