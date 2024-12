Más de 780 replicas, 40 viviendas declaradas no habitables y 8 destruidas por actividad sísmica en Conchagua y sus alrededores

Al rededor de 787 replicas se han registrado en el distrito de Conchagua y sus alrededores, en La Unión, después del sismo de magnitud 5.8 registrado el pasado 8 de diciembre, de las cuales solo 155 han sido sentidas por la población, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Protección Civil ha registrado 95 viviendas afectadas, 40 declaradas no habitables y 8 viviendas destruidas por la actividad sismica en Conchangua.

Al respecto, el titular de Medio Ambiente, Fernando López, detalló en una entrevista que el sismo precursor activó las fallas locales que no son de origen volcánico.

“Se han tenido eventos similares en Tacuba, por ejemplo. Como Ministerio de Medio Ambiente estamos informando y los equipos de Protección Civil se han desplazado a la zona. Se tiene afectaciones, hay registro de un deslizamiento de tierra en la isla de Conchagua”. “Un sismo de magnitud media o fuerte puede causar esto. En las últimas 24 horas, se han registrado 180 réplicas”, dijo el Ministro.

El funcionario explicó que la actividad sísmica está asociada con la activación de fallas locales,. La magnitud es la fuerza con la que sucede el sismo y la intensidad es cómo se siente el sismo.

“Recordemos que estamos en el Cinturón de Fuego, compartimos condiciones con la costa pacífica, tenemos la línea de volcanes que viene desde México. Además está el choque de placas tectónicas”, agrga el Ministro, Fernando López.

López, enfatizó en que la institución se mantiene monitoreando esta sismicidad en Conchagua y en todo el territorio, ya que es pequeño y se puede tener estas condiciones en varios lugares.

“Los sismos no se pueden predecir ni detener. Tenemos nuestra red de monitoreo, también está la app Alerta de Sismo, una herramienta muy útil para tener información y muy valiosa. Además de que todo el Gobierno trabaja para salvaguardar la vida de los salvadoreños 24/7”, agrega el Ministro.

Sobre los “retumbos” sentidos en los últimos días en diferentes zonas, el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, aclaró que no se debe a ninguna actividad sísmica o volcánica.

“En el momento que sucedió reportamos que no se registró actividad sísmica relacionada. La primera información que revisamos fue la de la estación El Boquerón, luego vimos el resto de estaciones y no se había registrado ninguna anormalidad en los sensores sísmicos. Son sucesos que no están relacionados con actividad volcánica”, detalló el Ministro.

Estos eventos como los de Conchagua son parte de la actividad geológica de la zona, puntualizó.

