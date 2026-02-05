Asamblea Legislativa aprueba préstamo de $135 millones para modernizar el tráfico en el AMSS

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de un préstamo por 135 millones de dólares entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar la primera fase del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.

El proyecto contempla obras en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) para aliviar la congestión vehicular y mejorar la conectividad entre municipios. Entre las intervenciones se incluye la ampliación a cuatro carriles de la vía que conecta Nuevo Cuscatlán con la carretera al puerto de La Libertad, en una extensión de 2.5 kilómetros. Esta obra incorporará arriate central, ciclovía, iluminación, señalización y trabajos de paisajismo.

Además, se desarrollarán mejoras en pasos a desnivel estratégicos, como el del Árbol de la Paz y el de “Hermano, bienvenido a casa”, ambos en el bulevar Los Próceres. También se contempla la construcción de un nuevo paso a desnivel en la intersección de la calle antiguo a Huizúcar y la avenida Las Amapolas, junto con otro en el bulevar Constitución y calle Zacamil.

El plan incluye un nuevo colector de aguas lluvias en la 49 avenida Sur y bulevar Los Próceres, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones en una zona donde el sistema actual ya no responde a la demanda.

De acuerdo con el proyecto, la ejecución reducirá en un 33 % los tiempos de viaje dentro del AMSS, beneficiando directamente a más de 1.6 millones de personas. También se prevé que las obras impulsen la productividad, el comercio y la inversión privada en los sectores aledaños.

“La inversión permitirá reducir brechas territoriales y generar condiciones para el crecimiento económico y turístico”, señaló la diputada Dania González durante la plenaria en la que fue aprobado el crédito con 58 votos a favor.

