Mes del cuidado de la salud masculina

La mayoría de los hombres deben poner más atención a su salud.

En comparación con las mujeres, los hombres son más propensos a:

· Fumar y beber

· Tomar decisiones poco saludables o riesgosas

· Retrasar chequeos regulares y atención médica

También hay afecciones de salud que afectan solamente a los hombres, como el cáncer de próstata y bajos niveles de testosterona. Muchos de los principales riesgos de salud que enfrentan los hombres, como el de cáncer del colon o enfermedades cardiacas, pueden prevenirse y tratarse con un diagnóstico anticipado. Pruebas de diagnóstico pueden determinar enfermedades en forma temprana, cuando es más fácil tratarlas.

Es importante someterse con regularidad a los exámenes médicos necesarios.

Colesterol alto en sangre. Si tiene 35 años o más, hágase regularmente una prueba del colesterol mediante un análisis de sangre. El colesterol alto aumenta el riesgo de tener enfermedades del corazón, derrame cerebral y problemas de la circulación.

Nadie conoce su cuerpo mejor que usted. Siempre avise a su médico de todo cambio en su salud, incluidos la vista y la audición. Pídales que revisen cualquier condición que le preocupe; no sólo las que aquí se mencionan. Si quiere saber acerca de trastornos como la enfermedad de Alzheimer o el cáncer de la piel por ejemplo, pregunte sobre ellos.

Depresión. Su salud emocional es tan importante como su salud física. Pregunte a su médico o enfermera si necesita hacerse una evaluación para detectar la depresión, sobre todo si durante las últimas dos semanas:

■ Se ha sentido desanimado, triste o abatido.

■ Ha perdido interés o gusto por hacer las cosas.

Diabetes. Hágase una prueba de diabetes (azúcar alta en la sangre) si tiene presión arterial alta o si toma medicamentos para la presión alta.

La diabetes puede causar problemas en el corazón, el cerebro, los ojos, los pies, los riñones, los nervios y otras partes del cuerpo.

Presión arterial alta. Pida que le midan la presión arterial por lo menos cada 2 años. La presión arterial alta puede causar derrame cerebral, ataque al corazón, problemas de los riñones o los ojos e insuficiencia cardiaca.

Medidas para una buena salud. Realice actividad física y elija alimentos sanos. Busque un equilibrio entre las calorías que

consume con los alimentos y bebidas, y las que “quema” con la actividad física.

El cáncer de próstata no se puede prevenir de manera segura. Muchos factores de riesgo, tales como la edad, la raza, y el antecedente familiar no se pueden controlar. No obstante, existen algunas medidas que puede tomar para tratar de reducir su riesgo de padecer cáncer de próstata.

Peso corporal, actividad física y alimentación

Los efectos del peso corporal, la actividad física y la alimentación sobre el riesgo de cáncer de próstata no están del todo claros, aunque usted puede tomar medidas que podrían reducir su riesgo.

