Messi se despide del Barcelona tras 21 años en el club y con 35 títulos

Leo Messi se despide del FC Barcelona este domingo, con palabras emotivas en una rueda de prensa, luego que no se diera la renovación de su contrato por motivos económicos.

Messi, acompañado de su familia y de los miembros del primer equipo del Club, se despidió formalmente con sus 35 títulos y 21 años en el azulgrana.

Un legado único pic.twitter.com/DEVj8PrL13 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

“En estos últimos días he estado pensado qué iba a decir, qué podía decir. La verdad es que estoy bloqueado, es muy difícil esto para mí después de tantos años, de toda una vida. No estaba preparado. Estaba convencido de seguir aquí, en nuestra casa, era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en casa y disfrutar de la vida en Barcelona en el ámbito deportivo y cotidiano”, dijo el argentino.

🔊 Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Además, en su despedida, Messi agregó: “Llegué aquí a los 13 años y no puedo estar más orgulloso de todo lo que he hecho y vivido en esta ciudad, donde seguro que volveré algún día. Además, el he prometido a mis hijos. Agradecer a todos los compañeros y ex compañeros, a todos los trabajadores del Club, siempre intente actuar desde la humildad y respeto, espero que esto sea el recuerdo de mí aparte de todo lo que tuve la suerte de hacer en el césped”.

Fuente: FC Barcelona

