Florentino Pérez confirma que buscará otro mandato al frente del Real Madrid

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes la convocatoria de elecciones para renovar la Junta Directiva del club y confirmó que se presentará nuevamente como candidato, descartando una posible dimisión.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del club, Pérez aseguró que continuará al frente de la institución y negó los rumores sobre una eventual salida de la presidencia.

“Le he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que se presentará esta Junta Directiva actual”, expresó.

El dirigente también afirmó que se encuentra en buen estado de salud y defendió el modelo de propiedad del club, señalando que desde el año 2000 ha trabajado para que el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios.

Pérez sostuvo que su decisión se produce en medio de lo que calificó como campañas para generar una opinión contraria a los intereses del club y hacia su gestión. Además, reconoció que el equipo no ha obtenido los resultados esperados recientemente, aunque afirmó que eso forma parte de la competencia deportiva.

El actual presidente del conjunto madridista busca extender una gestión marcada por múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo las 15 Champions League conquistadas por el club.

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