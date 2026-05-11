Se encuentran en la cima de la Infantil AA

Las academias de Soyapango y Agabeisi (La Libertad) sumaron victorias este sábado para consolidarse como los líderes del Torneo Infantil AA (11-12 años) de El Salvador, luego de disputada la séptima jornada, en la cual también hubo acción en la categoría Peewee (5-8 años) con triunfos de las ardillas y los pericos de Zacamil.

En la Infantil AA, Soyapango se impuso de visitante 20 carreras por 8 al Colegio Dominico (Santa Ana) en duelo de líderes, Agabeisi (La Libertad) venció en casa 20 rayitas a 16 a Bengoa; mientras La Unión/ Meanguera se llevó el triunfo 6 a 0 a Zacamil en Mejicanos.

Con los resultados, Soyapango y Agabeisi (La Libertad) se mantienen en la cima de la tabla de posiciones con récord de 6 victorias y 1 derrota. Colegio Dominico (Santa Ana) bajó al tercer puesto con foja de 5-2, a un juego de la punta. La Unión / Meanguera se ubica en el cuarto peldaño con 2 triunfos y 4 derrotas, a 3.5 juegos. En el quinto marcha Bengoa, con 1 y 5, a 4.5 juegos y Zacamil está en la última posición con 0-7, a 6.0 juegos del primer lugar.

En el Complejo Indes Santa Ana, Antigua Finca Modelo, dos de los tres líderes se enfrentaban, con el saldo a favor de Soyapango, que finalizó con la victoria de 20 carreras por 8. Una ofensiva de 16 imparables de los ganadores y algunas fallas a la defensa de los locales se combinaron para el resultado.

Domenic García fue el pitcher ganador, quien en labor de tres entradas sólo admitió dos hits, con cinco carreras (cuatro limpias), regaló par de boletos y ponchó a dos rivales. Felipe Castaneda fue el pitcher derrotado.

Por la ofensiva ganadora destacó Thiago Castellanos, quien conectó par de dobles y remolcó seis carreras. Mathew Cabrera, por su parte, trajo tres hombres al plato.

En el Complejo Agabeisi, de Antiguo Cuscatlán, las ardillas de Agabeisi (La Libertad) se llevaron el triunfo 20 carreras por 16 ante el equipo de Bengoa. Los dueños de casa sumaron una docena de imparables para respaldar el triunfo. Daniel Rosa fue el lanzador ganador, mientras Ezequiel Ortega se apuntó la derrota.

José Hernández ligó de 3-3, con par de triples y un cuadrangular por los ganadores, así como su compañero José Bejarano triplicó en igual cantidad de turnos al bate.

Finalmente, el equipo de La Unión/ Meanguera se llevó la victoria 6-0 ante Zacamil en el Mini Estadio de Mejicanos.

En la Categoría Peewee, Agabeisi (La Libertad) derrotó a Bengoa 19 carreras por 13 y Zacamil se impuso 20 anotaciones por 11 a La Unión/ Meanguera. La tabla de posición la encabeza el Colegio Dominico (Santa Ana) con récord invicto de 5-0 y le siguen Agabeisi 5-1, Zacamil 2-3, Bengoa 1-3 y La Unión/ Meanguera 0-5.

Campeonato Infantil AA

Sábado 09 de mayo de 2026.

Complejo Indes Santa Ana

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E Soyapango 3 3 1 3 2 8 20 16 6 Col.Dominico (StaAna) 2 1 2 0 0 3 8 6 7

Pitcher ganador: Domenic García

Pitcher perdedor: Felipe Castaneda

Sábado 09 de mayo de 2026.

Complejo Agabeisi

EQUIPO C H E Bengoa 16 7 10 Agabeisi (La Libertad) 20 12 1

Pitcher ganador: Daniel Rosa

Pitcher perdedor: Ezequiel Ortega

Sábado 09 de mayo de 2026.

Mini Estadio Zacamil

EQUIPO C H E La Unión/ Meanguera 0 – – Zacamil 6 – –

Pitcher ganador: –

Pitcher perdedor: –

TORNEO INFANTIL AA

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Soyapango 7 6 1 0.857 – Agabeisi (La Libertad) 7 6 1 0.857 – Col. Dominico Sta Ana 7 5 2 0.714 1.0 La Unión/ Meanguera 6 2 4 0.333 3.5 Bengoa 6 1 5 0.167 4.5 Zacamil 7 0 7 0.000 6.0

TORNEO PEEWEE

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Col. Dominico Sta Ana 5 5 0 1.000 – Agabeisi (La Libertad) 6 5 1 0.833 0.5 Zacamil 5 2 3 0.400 3.0 Bengoa 4 1 3 0.250 3.5 La Unión/ Meanguera 5 0 5 0.000 5.0

RESULTADOS INFANTIL AA

Fecha Visitante Local 14/03/26 La Unión/ Meanguera 10 11 Agabeisi (La Libertad) 14/03/26 Dominico Sta. Ana 16 10 Bengoa 14/03/26 Soyapango 30 12 Zacamil 21/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 10 Bengoa 21/03/26 Dominico Sta. AnaGana protesta 126 130 Soyapango (*) 21/03/26 Zacamil 11 18 La Unión/ Meanguera 28/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 14 Dominico Sta. Ana 28/03/26 Bengoa 16 12 Zacamil 28/03/26 La Unión/ Meanguera 6 20 Soyapango 11/04/26 Zacamil 6 16 Agabeisi (La Libertad) 11/04/26 La Unión/ Meanguera 2 22 Dominico Sta. Ana 11/04/26 Soyapango 23 9 Bengoa 18/04/26 Agabeisi (La Libertad) 7 10 Soyapango

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