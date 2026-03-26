México autoriza ingreso de militares de EE. UU. para reforzar seguridad rumbo al Mundial 2026

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México–El Senado de México aprobó el ingreso de 35 militares de Estados Unidos para participar en tareas de adiestramiento dirigidas a personal de la Marina, como parte de los preparativos de seguridad para el Mundial de 2026.

La autorización fue respaldada por 110 de los 128 senadores, con cinco abstenciones y un voto en contra, en cumplimiento de la facultad constitucional de la cámara alta para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país.

De acuerdo con el Senado, la delegación estadounidense ingresará con armamento a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. El entrenamiento, denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, se desarrollará del 3 de abril al 1 de mayo.

Las capacitaciones estarán dirigidas a unidades de Operaciones Especiales, personal de Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Fuerza de Tarea encargada del Mundial 2026. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias durante el evento deportivo.

El Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el 11 de junio y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Este movimiento se enmarca en un contexto de mayor cooperación en materia de seguridad entre ambos países durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de presiones del presidente Donald Trump para reforzar acciones contra el narcotráfico.

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