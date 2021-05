Michelle Renaud confiesa la mala experiencia que vivió en la telenovela Rebelde

La actriz mexicana Michelle Renaud reveló en una reciente entrevista para el programa Pinky Promise que estuvo a punto de abandonar la telenovela Rebelde en 2004, pues la experiencia de trabajo vivida en el foro de grabación del melodrama producido por Pedro Damián, no fue como ella esperaba.

Según dijo Renaud se preguntó ¿Qué es esto? No quiero. Es la cosa más horrible. “Siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal. O sea, no es que nos trataran mal es que estás todas las horas y si de pronto Anahí y Poncho están platicando mucho les da miedo decir: ‘Anahí y Poncho cállense’, entonces era ‘pinches extras cállense’. Entonces yo decía: ‘Ay no, no me gusta, estoy todo el día, nada más paso por detrás'”, dijo la actriz.

Asimismo, la famosa dijo que llegó un momento en que se negó a seguir participando en las grabaciones, “Total que dije: ‘Saben qué, esto no es lo mío, no quiero’, Y un día me hablan los de los extras: ‘Tienes que venir mañana a llamado’. Y yo: ‘No quiero’. ‘Pásanos a tu papá’. Entonces hablan con mi papá y mi papá me dice: ‘Vas a ir mañana nada más para quedar bien, por favor'”.

De acuerdo con la mexicana, lo que menos podía imaginarse la actriz es que el productor de la telenovela iba a ofrecerle interpretar un personaje fijo dentro de la telenovela.

“Cuando llego está Pedro Damián […] y me dijo: ‘Oye, ¿cómo vas en la escuela? Ya a partir de mañana entras al Elite Way School, vas a ir en el salón'”, dijo Michelle. “Y el lunes siguiente así de ya tienes camerino y el camerino con todas: con Dulce, Maite…”, añadió.

Además, aunque supuso una experiencia muy enriquecedora, Renaud reconoció que le cuesta verse hoy en día en escenas de la telenovela ya que estaba muy verde como actriz.